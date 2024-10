“Me la farei…” | Amadeus, il microfono era aperto e tutti hanno sentito: la moglie è incavolata nera

Momento di forte imbarazzo per Amadeus, quel commento l’hanno sentito tutti e sicuramente la moglie non l’avrà presa molto bene. Cerchiamo di capire cosa sia successo realmente in diretta.

Molti sostengono che il bello della diretta sia anche questo, cioè commettere gaffe impreviste che rendono lo show ancora più veritiero, anche perché nella vita reale purtroppo non si può tornare indietro come sul set.

Per molti programmi invece, proprio per evitare questo, gli autori optano per registrare le varie puntate, in modo da correre ai ripari in caso di errore, trasmettendo così sempre sequenze perfette. Ovviamente sta sempre tutto alla bravura del conduttore cercare di rimediare agli sbagli.

In questo contesto è stato difficile cancellare quelle parole che sono state udite da tutti in diretta, parole rilasciate direttamente al microfono che hanno fatto arrossire Amadeus, in quanto tutti hanno sentito. Cosa ne avrà pensato la moglie?

Amadeus e le sue parole

Prima di svelarvi questa vicenda, dobbiamo fare un passo indietro in quanto Amadeus sta passando un periodo sicuramente di transizione, in quanto lui è sempre lo stesso è soltanto il canale a essere cambiato. In merito a questo l’ex conduttore della Rai ha rivelato: “Se mi sposto con un programma conosciuto, ci vuole pazienza perché lo spettatore deve avere l’abitudine a trovarti. La gente ha le sue abitudini, e lo sapevo…”.

A prescindere da tutto, il conduttore sta continuando a lavorare come ha sempre fatto mentre presenta Chissà chi è, e inoltre si sta preparando per La Corrida, la quale approderà sempre sul Canale 9 fra non molto. Ed è proprio la nuova versione dei Soliti Ignoti che ha destato il rossore sulle gote di Ama dopo quelle parole.

Quel commento l’hanno sentito tutti

In una delle puntate da poco viste dello show del Canale 9, Chissà chi è, si è verificato un siparietto hot che ha fatto innalzare la temperatura e arrossire le guance di Amadeus. Probabilmente neanche quando al Festival di Sanremo ha ballato Il ballo del qua qua con John Travolta si è trovato in difficoltà come con questi concorrenti.

L’arrivo di Roberto Valbuzzi in veste di personaggio misterioso ha alzato i toni, in quanto le concorrenti, dopo aver appreso che una tra le identità da scoprire riguardava chi come mestiere faceva la ceretta, la concorrente ha rivelato: “me la farei fare la ceretta da lui”. Questa battuta ha acceso gli animi sui social e anche tra i presenti, anche perché sicuramente in molti hanno appoggiato la concorrente. L’espressione imbarazzata di Ama era tutta un programma e molti utenti semplicemente si sono chiesti che cosa ne pensasse la moglie dello chef di questo flirt alla luce del sole con suo marito?