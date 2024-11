Mamma Rai chiama, Amadeus scoppia a piangere: finalmente si torna indietro | È stato un semplice sbaglio

Cosa c’entra la Rai con Amadeus, dopo il suo addio dall’emittente statale per l’emittente di Discovery? Quando saprete perché si è commosso, resterete senza parole.

Amadeus è uno dei conduttori più bravi e più amati di sempre, fin dal suo esordio ha portato una ventata di aria fresca in qualunque ruolo si sia cimentato. Da quando faceva il disc jockey per Radio Deejay di decenni ne sono passati e l’affetto del pubblico verso di lui è cresciuto nel tempo.

In questo momento, il buon Ama potrebbe essere un po’ destabilizzato, anche perché i numeri che era abituato a guadagnare in Rai sono ben diversi con quelli che ricava sul Canale 9. Lui alla fine è sempre lo stesso, bisogna vedere se il grande pubblico riuscirà a digerire l’idea di cambiare semplicemente canale.

Per il momento sappiamo che il conduttore ce la sta mettendo tutta e soltanto il tempo gli darà delle risposte. Intanto, dopo la sua commozione, si è parlato nuovamente della Rai. Cerchiamo di capire esattamente cosa sta succedendo.

Amadeus e la sua avventura sul Canale 9

Amadeus come dicevamo, ce la sta mettendo tutta per riuscire a convincere il grande pubblico a seguirlo anche sul Canale 9 di Discovery. Alla fine se ci pensate bene, Ama non ha fatto nulla che altri prima di lui non avessero già fatto, cioè provare qualcosa di diverso su altre emittenti televisive. Alla fine lui è sempre lo stesso a essere cambiato è stato soltanto il canale sul telecomando. Con il suo Chissà chi è, non sta andando benissimo, ma come aveva rivelato il conduttore, se l’aspettava.

Aveva infatti rivelato: “Se mi aspettavo che sarebbe stato complicato? Sì, per forza. C’è un’abitudine sulla prima rete, Rai 1, le generaliste, Canale 5, che è consolidata. Secondo un’indagine, l’Italia è il Paese più tradizionale e conservatore, meno abituato a usare il telecomando”. Chissà se con il nuovo programma invece, le cose potranno andare meglio?

La commozione di Amadeus

Se con Chissà chi è, Amadeus ha visto uno share basso rispetto ai numeri che era abituato a portare a casa con la Rai, con l’esordio de, La Corrida, i numeri sono andati decisamente meglio. Come prima puntata ha ottenuto un 5.5% di share, segno che la curiosità da parte del pubblico comunque c’era. Bisognerà attendere le prossime puntate per capire se gli ascolti saliranno. A ogni modo in merito alla critica, i commenti sono stati positivi, in quanto Ama come sempre sa il fatto suo e anche la scelta della location e di inserire il Maestro Leonardo De Amicis e Nino Frassica nel cast è piaciuto molto.

Sicuramente Ama si è rivelato un degno discepolo del grande Corrado, il quale, un po’ come Mike, non potranno mai essere sostituiti. A ogni modo, il conduttore si è detto commosso di questo esordio: “Sono sinceramente emozionato lo vedevo da ragazzo, addirittura lo ascoltavo da bambino in radio con i miei nonni”. In molti hanno ipotizzato che il conduttore abbia fatto anche un tuffo nel passato, pensando agli esordi del programma trasmesso in Rai. Chissà se Viale Mazzini gli manca anche solo un po’?