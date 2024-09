La riconoscete? | Piersilvio Berlusconi la cacciò da Mediaset, ora si mangia le mani: la vogliono tutti

In quanti di voi riconoscono questo volto noto presente in fotografia? Pier Silvio Berlusconi la “cacciò” da Mediaset per motivi mai resi noti e adesso sono in molti che la cercano, ma dove andrà lei?

Le ferie estive sono ufficialmente finite e non sono soltanto gli scolari hanno ripreso a pieno regime ma anche i vari lavoratori i quali stanno pensando già alle prossime vacanze. Anche le varie emittenti televisive hanno ripreso alla grande, in quanto stanno cercando di capire come fare a sfidarsi a colpi di “conduttori” e di “share”.

Pare che sia Mediaset che Rai che le altre emittenti televisive, abbiano tirato fuori la cosiddetta “artiglieria pesante”, in quanto i palinsesti esposti al grande pubblico hanno fatto emozionare i fan. Sarà sicuramente difficile decidere su che canale sintonizzarsi quest’anno.

In merito al personaggio famoso di Mediaset, si sta parlando nuovamente di lei, soprattutto per il modo in cui è stata “cacciata”, molti infatti glielo rimproverano ancora a Pier Silvio Berlusconi. A prescindere da tutto, adesso la cercano in molti, ma da chi andrà?

La rivincita del volto famoso di Mediaset

Il noto personaggio misterioso di cui vi parleremo oggi, ha dedicato praticamente la vita a Mediaset, conducendo anche più di un programma alla volta nello stesso palinsesto, quando raggiungeva gli anni d’oro della sua carriera. Per tutta una serie di motivi, senza troppi convenevoli Pier Silvio Berlusconi ha deciso che era ora di cambiare lo staff e così la nota conduttrice si è vista senza programma e senza contratto.

Quello shock fu talmente tanto doloroso che non solo i rapporti con l’emittente dei Biscione cessarono nella maniera più glaciale possibile, ma la nota “amante del caffeuccio” decise di tornare al suo amore storico, cioè il teatro. Allora avete capito di chi stiamo parlando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La nuova vita lavorativa di Barbara D’Urso

Avete capito chi è il volto noto che ha lavorato per anni fianco a fianco di Pier Silvio Berlusconi? Ovviamente stiamo parlando di lei, Barbara D’Urso, la cui fama la precede fin dagli esordi. Dopo l’addio a Mediaset, Barbarella decise di fare un viaggio a Londra per imparare la lingua e prendersi una meritata vacanza insieme alla sua famiglia. A dicembre dell’anno scorso il contratto con Mediaset era definitivamente cessato e da allora in tv l’abbiamo vista soltanto durante la chiacchierata con Zia Mara a Domenica In.

Attualmente Carmelita oltre a proseguire con il suo lavoro a teatro, gestisce insieme alla sua socia la sua azienda e ha aperto anche una pagina su TikTok dove prende il “caffeuccio col cuore” con i suoi follower tutti i giorni. Per il momento però di tornare in televisione non se ne parla, pare per un semplice motivo da come leggiamo su gossipetv.com, pare che nessuno abbia il programma giusto per lei. Sfumata anche la possibilità di vederla a Ballando con le stelle nella veste di ballerina per una notte, cosa succederà adesso a Barbarella? Siamo sicuri che una professionista come lei troverà al più presto il suo nuovo equilibrio.