Iris fritto: i siciliani ne vanno pazzi | Si trova solo in queste città

I siciliani e non solo, ne vanno matti di questo dolce tipico per eccellenza. Stiamo parlando dell’iris fritto, ecco in quali città potrete trovarlo e gustarlo a qualunque orario del giorno, è l’ideale sempre.

Che sia per colazione, per merenda o come dessert di fine pasto non importa, in quanto ci sono quei dolci tipici della tradizione italiana che possono essere gustati sempre, non c’è bisogno di guardare l’orologio, in quanto non sono mai fuori luogo.

Senza uscire dai confini della Patria, in ogni regione è possibile trovare un’eccellenza culinaria che farà ballare La Macarena alle vostre papille gustative. Molti di questi dolci poi è possibile non solo trovarli in tutta Italia, ma potrete anche realizzarli a casa, seguendo la ricetta.

Ovviamente per quanto potrete gustarli sempre, non sarà mai come mangiarli nel luogo d’origine in quanto è tutto un altro sapore. Questo succede per esempio con l’iris fritto, dolce siciliano per eccellenza che trovate soltanto in queste città.

La storia dell’Iris siciliano

La Sicilia è la regione per eccellenza dei piatti fritti famosi in tutta Italia. Il cannolo siciliano, l’arancino, la caponata e potremmo andare avanti ancora molto anche se, siamo sicuri che se state leggendo all’ora di pranzo, queste nostre parole poco vi aiuteranno a portare avanti la tanto sospirata prova costume.

Detto ciò, tra i vari piatti siciliani tipici troviamo l’iris fritto che possiamo descriverlo a metà tra un bombolone e un arancino, in quanto questo dolcetto tondeggiante è ripieno di una crema composta da ricotta, cioccolato e pistacchio, avvolto in una pastella rigorosamente fritta. Insomma una delizia per il palato. Secondo quanto riportano da Wikipedia, il pasticcere palermitano Antonio Lo Verso, preparò questo dolce per la prima volta durante la prima dell’opera Iris di Pietro Mascagni eseguita nel 1901. Ebbe talmente tanto successo che prese il nome dell’opera stessa.

In quali città si trova questo dolce

L’iris fritto, è un dolce tipico siciliano per questo motivo lo si può trovare in tutta l’isola anche se da come raccontato, le due città più gettonate dove mangiarlo restano Palermo e Catania. Ovviamente per poter dare un giudizio dovreste assaggiarlo in tutte le città, cosa che vi raccomandiamo se pensate di andare in Sicilia in vacanza, anche perché è un luogo da visitare da cima a fondo.

Prima di concludere volevamo dirvi che l’iris può essere fatto sia fritto che al forno e inoltre potrete applicare molte varianti in base ai gusti personali, ma sicuramente mangiarlo da loro, con la ricetta tipica, appena fatto, non ha prezzo.