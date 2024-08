Ilary Blasi lascia la TV: dove potremo rivederla | Ha già firmato

Addio Ilary Blasi, non c’è più spazio per lei: la decisione è stata presa

Sono molti i fan di Ilary Blasi che, di anno in anno, si sono affezionati alla sua conduzione allegra e spontanea e hanno amato ogni programma che si è trovata a presentare. Oltre all’impresa del Grande Fratello Vip, che è una delle ultime insieme all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha anche condotto per vari anni Le Iene, così come altre trasmissioni in prima serata seguite da migliaia di italiani.

Se sul fronte lavorativo la sua carriera le ha donato incredibili successi, dall’altro però a livello personale in questi ultimi anni la Blasi ha vissuto una durissima separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti, vicenda che ha tenuto banco per mesi e mesi su tutti i giornali di cronaca e di gossip e sulla quale la Blasi ha anche fatto un libro e un docu-film.

Forse a fronte di questo periodo tumultuoso, la conduttrice romana ha scelto di cambiare un po’ vita e di dedicarsi a tutt’altro. In televisione, infatti, non la vedremo più negli stessi panni: ecco cosa farà.

Ilary Blasi, che cambiamento! Cosa farà

Secondo un’indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia, su Ilary Blasi se ne sono dette di cotte e di crude ma c’è poco di vero. Molti suoi detrattori, infatti, hanno scritto che sia stata Mediaset a non sceglierla e a non volerla per la conduzione de La Talpa, programma che invece è stato affidato a Diletta Leotta. Secondo il celebre giornalista di gossip, in realtà, sarebbe stata la Blasi stessa a rifiutare l’offerta: il programma, che torna in onda dopo sedici anni, vedrà grandi novità tra cui l’assenza di uno studio, della diretta e della meta esotica.

Nel futuro di Ilary Blasi, quindi, non c’è la conduzione ma il piccolo schermo della tv, da attrice: oltre a Battiti Live, la cui conduzione è confermata, reciterà anche in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di Unica, che però avrà un altro titolo.

Le novità sentimentali

Dopo il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato l’amore in Bastian Muller, un imprenditore tedesco, erede di una famiglia di costruttori, che sembra averle rubato il cuore.

Così come lei ha ritrovato la serenità, lo stesso si può dire di Francesco Totti che, a fianco della sua Noemi, ormai non si nasconde più.