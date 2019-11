Il concerto di Elisa del 6 dicembre si terrà al PalaCatania

A causa dell’indisponibilità del Pal'Art di Acireale, chiuso per ristrutturazione, il concerto di Elisa previsto per il 6 dicembre si sposterà al PalaCatania di Catania. È confermata quindi la data siciliana del «Diari Aperti Live» con il solo cambio di location. I biglietti già acquistati per la tappa di Acireale restano validi per il nuovo appuntamento. Chi fosse impossibilitato a raggiungere Catania, può richiedere il rimborso presso gli stessi canali di acquisto entro e non oltre il 30 novembre. Tutte le informazioni per gli acquirenti dei biglietti verranno comunicate mercoledì 27 novembre.

Elisa torna in Sicilia dopo l’intimità dei teatri e da fine novembre partirà alla conquista dei grandi spazi dei palasport con un nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Le prevendite sono aperte online su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Reduce dal successo della tournèe primaverile nei teatri italiani, e di quella internazionale che l’ha vista esibirsi nei più importanti club del Nord Europa, Elisa prosegue così il viaggio del suo apprezzatissimo progetto discografico «Diari Aperti», pubblicato per Island Records e certificato Disco di Platino, e ora giunto al suo nuovo capitolo con la pubblicazione del doppio album «Diari Aperti (Segreti Svelati)». La tracklist contiene duetti inediti e i singoli di successo che hanno dominato le classifiche radio in questi mesi: «Se piovesse il tuo nome» (certificato Doppio Platino), «Anche Fragile» e «Vivere tutte le vite» (entrambi Platino).