Gigi Buffon, Ilaria rivela le sue misure: ce l’ha piccolissimo | Ma a lei piace così

Ilaria D’Amico ha rivelato un dettaglio in merito a suo marito Gigi Buffon che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto è tutto molto ridotto e nessuno avrebbe mai pensato questo su di loro. Eppure i gusti, sono gusti.

Finalmente, dopo tanti anni di convivenza, una delle coppie più amate e più seguite di sempre, cioè quella formata da Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, sono convolati a nozze. Ovviamente, come tutti potevano immaginare, i due sposini erano perfetti come sempre.

In quegli abiti alla moda e di grande stile, i due sposini hanno celebrato il loro grande giorno alla presenza di amici e parenti. I figli dei due sposi avuti dai loro precedenti compagni, hanno accompagnato i rispettivi genitori all’altare, mentre il più piccolo della famiglia, nato dall’amore di Ilaria e Gigi, guardava commosso mamma e papà dal suo posto in chiesa.

I due sono riusciti a dare vita a una bellissima famiglia allargata molto unita. Eppure c’è una curiosità in merito alla coppia che in pochi conoscono, la D’Amico e Buffon sono legati da dimensioni non grandi come si sarebbe potuto immaginare per due del loro rango.

Il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Come dicevamo, dopo ben 11 anni d’amore e convivenza, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono convolati a nozze il 28 settembre. Con una cerimonia civile a Lucca, i due innamorati hanno poi proseguito i festeggiamenti nello stabilimento balneare a Versilia, di proprietà della sorella dell’ex portiere.

In tutto erano 150 gli invitati e oltre ai parenti dei due, c’erano molti vip, nonché amici degli sposi. La giornata, da quello che si è potuto vedere nelle foto che circolano in rete, è stata magica, con loro che non si sono fatti mancare nulla, festeggiando a pieno il loro grande giorno. Durante lo svolgimento delle nozze, Gigi ha voluto leggere un messaggio molto romantico alla sua bella: “Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere”. Visibilmente commossa, Ilaria ha poi risposto: “Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi”, guardando i figli di entrambi.

Un abitacolo MINI ma pratico

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono entrati nel cuore dei suoi fan, sia per le loro professioni ovvio ma anche per quel sembrare sempre i classici, “ragazzi della porta accanto”. Da loro ci si aspetta sempre grandi gesti, visto il loro patrimonio, eppure da questa notizia che è trapelata, si capisce, quanto poco alcuni fan li conoscono.

L’auto prediletta di Gigi infatti è una Mini Cooper grigia metallizzata, le cui piccole dimensioni hanno lasciato tutti senza parole. Diciamo che in molti avrebbero scommesso sul fatto che l’ex portiere viaggiasse come minimo sopra di uno spazioso Suv, eppure non è così e anche Ilaria, pare adorare quella loro piccola auto, soprattutto per la praticità che restituisce durante i vari spostamenti della coppia. E voi lo sapevate qual era l’auto dei novelli sposi?