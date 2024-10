Enrico Papi ammette tutto: “faccio uso di BAMB*” | Mediaset infuriata nera, pronto il provvedimento

Caos in rete, dopo quel video tutti parlano di Enrico Papi e ipotizzano scenari che hanno lasciato tutti quanti senza parole. In realtà la risposta è molto più semplice di quanto si possa pensare.

Enrico Papi è uno dei conduttori più amati e seguiti fin dal suo arrivo nel mondo televisivo. Sicuramente agli esordi non tutti erano proprio dalla sua parte, essendo stato un paparazzo molto famoso ma non particolarmente amato, i litigi epici con i vari vip lo dimostrano.

In seguito abbandonò quella strada e iniziò a condurre vari programmi su diverse emittenti televisive. Senza togliere nulla agli altri programmi a cui ha preso parte, il suo ruolo di presentatore a Sarabanda è quello che l’ha fatto entrare nel cuore del grande pubblico.

Le risate erano assicurate, per non parlare della suspense che si avvertiva durante ogni puntata con i vari concorrenti, per sapere chi avrebbe vinto la manche. Nonostante questo successo, la rete si è scatenata nei suoi confronti per un particolare evento, il quale si è rivelato più semplice di quello che si sarebbe potuto immaginare, secondo la spiegazione rilasciata dallo stesso Papi.

Il video che ha scatenato il web

Facciamo un passo indietro, in modo da poter spiegare a quale video ci riferiamo. Durante una puntata di Guess My Age di qualche anno fa, Enrico Papi come sempre intratteneva il suo pubblico con la solita simpatia che lo contraddistingue. In quell’occasione, il presentatore, per affrontare meglio la prova successiva si tolse la giacca ed è in quel momento che gli cadde qualcosa.

Il conduttore in quel frangente spiegò: “Un attimino, mi perdo… Non so cosa mi è caduto… Una caramella”. Questa sua affermazione però ha scatenato la rete, ognuno ha rilasciato un commento che ha fatto presagire che non tutti hanno creduto alla versione del conduttore. Vi riportiamo giusto qualche commento riportato anche da, Il Giornale: “Caramella di qualche grammo…”, “Sarà bamb*, che insinuazioni”, “Buona la caramellaaaa”.

Papi, la Bamba come stile di vita

Dopo anni dall’accaduto, quel video inerente al caso di Enrico Papi è tornato virale, dopo la sua intervista a Radio105. I conduttori del programma hanno così ironizzato sull’accaduto, riportando l’episodio successo a Guess My Age. Dopo una risata di gruppo, Papi ha così confermato di non sapere a cosa si riferissero quei commenti e ha poi rilasciato una rivelazione inedita in merito a Sarabanda.

Ha raccontato che in origine il programma si sarebbe dovuto chiamare “Sarabamba”, in onore dell’epico brano del compianto Ritchie Valens, La Bamba. Poi per questioni probabilmente legati al copyright, non l’hanno potuto chiamare così e si sono così indirizzati verso Sarabanda. Mediaset dunque ha censurato in maniera netta la proposta di Papi.