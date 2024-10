“È orribile”: Joker ammette tutto di fronte a Lady Gaga | Disgusto intercettato alla prima in sala

Un video è diventato virale, nel quale si vocifera che Joker (Joaquin Phoenix) abbia detto ad Harley Quinn (Lady Gaga) che è stato “orribile”. Ma a che cosa si stava riferendo? Realmente l’avrà detto?

Joaquin Phoenix è uno degli attori più bravi e seguiti di sempre, il cui talento nella recitazione l’ha portato a vincere molti premi e riconoscimenti. La sua filmografia parla chiaro, ha interpretato molti ruoli, passando da Commodo ne, Il Gladiatore, fino ad arrivare a Joker nei due film di Todd Phillips, sempre con la stessa eleganza che lo contraddistingue.

Lady Gaga è anche un portento, ogni ruolo che si mette in testa, la Germanotta lo porta a termine. È infatti una brillante cantautrice, compositrice e attrice. Con un microfono in mano non ha rivali, ma neanche dietro a una telecamera, basti vedere la sua brillante interpretazione in A star is born.

I due attori li abbiamo visti da pochi giorni sul grande schermo con il loro, Joker: Folie à Deux ed è proprio in questo frangente che sta girando un video diventato virale dove vediamo gli interpreti di Joker e Harley Quinn parlare di qualcosa di “orribile”. Ma sarà andata veramente così?

Joker e Harley Quinn: il risultato del botteghino

In merito al video di cui vi parleremo a breve, i due brillanti attori Joaquin Phoenix e Lady Gaga erano insieme alla premiere di Joker: Folie à Deux, il secondo capitolo del villain della DC Comics, più interpretato di sempre. Se il primo film di Todd Phillips è stato un successo mondiale, questo sequel sta facendo fatica a decollare, in quanto nel suo primo week end ha incassato “soltanto” 121,1 milioni di dollari a livello mondiale al botteghino.

Sicuramente una cifra più bassa di quanto avesse incassato Joker. Naturalmente siamo solo ai primi giorni di proiezione, anche se qualcuno lo considera già un flop, come possiamo leggere anche dal giudizio rilasciato dal Rotten Tomatoes, i cui indice di gradimento ha raggiunto il 33%. È un peccato, anche perché la recitazione degli attori è stata impeccabile.

Riemerso un video dalla premiere di Joker 2 a Venezia con Joaquin Phoenix che durante la standing ovation sembra dire “è orribile” a Lady Gaga.pic.twitter.com/8vVQOZggqu — Rebelle Vague (@rebellevague) October 7, 2024

Il video che ha diviso l’opinione pubblica

In merito proprio a questo primo giudizio ottenuto da Joker: Folie à Deux, dopo il primo week end di programmazione, sta girando un video social nel quale possiamo vedere i nostri amati Joker e Harley Quinn, alias Joaquin Phoenix e Lady Gaga, discutere di qualcosa durante la premiere del film.

Secondo un utente sui X: “Riemerso un video dalla premiere di Joker 2 a Venezia con Joaquin Phoenix che durante la standing ovation sembra dire “è orribile” a Lady Gaga”. Questa teoria ha diviso l’opinione pubblica, con chi le dà ragione e chi no. Voi cosa ne pensate?