Dopo il Canone Rai, ecco il Canone Mediaset: dovremo pagare per vedere i loro canali | È ufficiale

Veramente dovremo pagare anche il canone Mediaset per vedere i loro canali, così come già facciamo con il canone Rai? Proseguite nella lettura e capirete meglio.

Oggi giorno non potremo più vivere senza televisione, in quanto ci allieta le giornate con tutti i titoli presenti nel palinsesto, smorzando soprattutto i momenti morti della giornata. Di scelta oggi giorno ne abbiamo molta, in quanto di emittenti televisive ce ne sono parecchie.

Per non parlare dei canali a pagamento. Il pubblico ama un po’ tutto da guardare, dalle fiction, ai film, ai programmi televisivi, i reality e così via. Ovviamente, senza togliere nulla alle altre emittenti televisive, lo scontro principale avviene spesso tra “i due capoccia”, della tv.

Parliamo di Rai e Mediaset, il cui canone della prima è cosa ben nota, mentre quello della seconda un po’ meno. Ecco perché per vedere i canali dovrete pagare anche nell’emittente del Biscione. Spieghiamoci bene.

Il canone Rai

È dal dopoguerra che i cittadini italiani pagano il canone della Rai, da quando l’utilizzo della televisione si è diffuso praticamente in quasi tutte le case. Nel corso degli anni abbiamo visto il prezzo salire e scendere e anche i metodi di pagamento sono variati, in base alle direttive del governo in carica.

Dal 2024, il canone è stato ribassato da 90€ a 70€ annui, la cui cifra verrà pagata dai cittadini direttamente nella bolletta elettrica, da gennaio a ottobre, divisa in più o meno rate, in base al gestore di appartenenza e all’invio delle bollette, se a cadenza mensile o bimestrale. Anche per il 2025 la direttiva letta nella Legge di Bilancio del 2024 non cambia.

Il pagamento Mediaset

Il canone Rai è una tassa già ampiamente conosciuta, quindi tutti sanno che è da pagare, anche se le critiche a questa tassa vanno avanti da decenni. In molti si sono chiesti quindi, se anche Mediaset richiedesse un pagamento, vista l’introduzione della loro app ufficiale, Mediaset Infinity. Per questo motivo, leggendo tanti pareri discordanti in rete, abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza.

Per continuare a vedere i canali Mediaset, quelli che vedete in televisione per capirci, non dovrete pagare nulla. L’abbonamento invece è da pagare soltanto per iscriversi alla loro piattaforma di Infinity appunto, ampliando così i contenuti fruibili nell’app. Potrete optare per il pagamento mensile a 7,99 euro al mese, oppure quello semestrale a 39 euro (6,50 euro al mese) e infine a quello annuale, pagando direttamente 69 euro in un’unica soluzione (5,75 euro al mese). Al pacchetto standard potrete poi abbinare i vari canali che il colosso dello streaming mette a disposizione, variando quindi il costo finale.