Diletta Leotta, mazzata dopo la Talpa: stipendio cancellato dopo la prima puntata | Cosa le è successo

Veramente Diletta Leotta ha perso l’equivalente di uno stipendio guadagnato a La Talpa? Scopriamo nel dettaglio che cos’è successo veramente e cosa c’è sotto.

Diletta Leotta sta vivendo un periodo d’oro, tutto guadagnato ovviamente, in quanto davanti alle telecamere la conduttrice ci sa fare. L’abbiamo visto durante i suoi servizi per DAZN, così come durante la gestione del suo canale podcast, Mamma Dilettante e con tutte le altre mansioni svolte.

Il suo nome ultimamente è sulla bocca di tutti, un po’ per la conduzione de, La Talpa, il reality tanto amato di Mediaset, tornato in onda dopo 16 anni di assenza, ma anche per il suo matrimonio da favola con Loris Karius e per la nascita della sua bambina, Aria.

Visto tutto il successo che la nota conduttrice sta ottenendo e i vari compensi che si ipotizza possano essere consistenti, in queste ore si sta parlando di quello stipendio cancellato, dopo l’inizio de, La Talpa. Spieghiamoci meglio.

La polemica dell’auricolare

La prima puntata de, La Talpa è andata in onda il 5 novembre, generando molta curiosità tra i fan del programma e anche diverse critiche dagli altri. Per questo l’inizio è stato accolto in maniera tiepida dal grande pubblico, facendo guadagnare a Mediaset il 14,04% di share, incoronando al primo posto della serata Rai 1 con il film, Un Padre, con uno share del 15.10%. C’è da dire che è soltanto la prima puntata, quindi per poter dare un giudizio complessivo, bisognerà comunque attendere i numeri dei prossimi episodi.

Il nome di Diletta Leotta, oltre a essere stato nominato in merito al giudizio lasciato dal popolo del web sulla conduzione del reality, è emerso in questo contesto anche per la polemica dell’auricolare che le ha fatto ottenere non solo un altro Tapiro da Striscia la notizia ma anche per quel botta e risposta goliardico con Alfonso Signorini al Grande Fratello, il quale dopo essere stato ammonito dalla conduttrice per l’odore di aglio, ha chiosato: “ti presenterò come nuova concorrente. Ci vediamo nel confessionale. Preparati l’auricolare. Senza auricolari, dove va la Leotta?”.

La questione dello stipendio della conduttrice

Polemiche a parte, Diletta Leotta attualmente è in auge, in quanto la stiamo vedendo un po’ da tutte le parti, non solo a livello lavorativo ma anche familiare. In merito proprio a questo aspetto della sua vita, molti utenti hanno riportato a galla il tragico evento che ha subito la conduttrice qualche anno fa, dopo quel terribile furto avvenuto nel suo appartamento al nono piano. Il bottino dei ladri in quell’occasione si è aggirato intorno ai 150.000 euro.

Molti utenti hanno così ironizzato sul fatto che Diletta, con il primo stipendio guadagnato a, La Talpa, fosse rientrata di quel grosso ammanco. In realtà, secondo quanto letto su money.it, il guadagno della conduttrice tra tutte le varie attività svolte in questi anni sarebbe molto più alto, motivo per cui, quella cifra l’avrebbe recuperata nel giro di poco. Ovviamente non ci sono certezze sulle entrate della conduttrice, ma com’è possibile ipotizzare nel campo dello spettacolo, non saranno sicuramente minime.