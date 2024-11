Carlo Verdone è un fiume di lacrime: purtroppo non ce l’ha fatta | Malore fatale, addio alla leggenda

Grosso dolore per Carlo Verdone, il quale piange anche lui per la scomparsa della nota leggenda. Dopo la sua morte sono rimasti tutti senza parole, in quanto nessuno l’avrebbe mai pensato.

Carlo Verdone non ha assolutamente bisogno di presentazioni, in quanto è uno degli attori, registi e sceneggiatori italiani più quotati e indimenticabili di sempre. Il suo nome è scolpito nel panorama del cinema e della televisione italiana da decenni e non tramonterà mai.

I suoi film hanno fatto ridere intere generazioni e i suoi personaggi ancora oggi sono ricordati da tutti per la straordinaria comicità e versatilità che Verdone riesce a tirare fuori. Come dimenticare titoli epici quali Viaggi di Nozze, Borotalco, Un sacco bello, Gallo cedrone e così via.

Nonostante quando si parla di Carlo, è impossibile restare seri, questo argomento invece è tutt’altro che allegro, in quanto anche il noto attore è rimasto scioccato da quella notizia devastante. Dopo l’addio alla leggenda, i fan sono rimasti senza parole.

Le parole di Carlo Verdone

Nella vita si passa dalle risate al pianto, purtroppo alla velocità di un battito di ciglia e i fan di Carlo Verdone lo sanno molto bene. In pratica loro, ma in generale il grande pubblico, hanno riso insieme al grande attore, dopo averlo visto ospite di Fabio Fazio sul Canale 9 al suo, Che tempo che fa, per poi rattristarsi qualche ora dopo, per via di quella dolorosa notizia.

Procediamo per gradi. Carlo è stato ospite da Fabio e tutto lo staff, domenica 3 novembre e con loro si è divertito a ripercorrere diverse tappe della sua vita, parlando anche della nuova stagione di Vita da Carlo e raccontando di quell’episodio tragi-comico che ha vissuto insieme alla povera Margherita Buy. L’attrice, dopo quell’episodio della giacca, probabilmente non sarà più stata fan di David Bowie, non credete?

Una grande perdita ha colpito tutti

Dopo il momento di allegria che Carlo Verdone ci ha fatto vivere da Fabio Fazio a Che tempo che fa, dopo poche ore i fan si sono rattristati per quella terribile notizia. La leggenda è venuta a mancare a 91 anni, stiamo parlando del noto produttore Quincy Jones, il quale ha prodotto molti artisti famosi da Michael Jackson a Frank Sinatra.

I fan di Jones sono rimasti scioccati e sicuramente lo sarà rimasto anche Verdone, il quale aveva proprio rivelato qualche ora prima di essere un grande appassionato di musica. Il mondo dello spettacolo si stringe al dolore di questa grave perdita. Ad annunciarlo il suo agente pubblicitario, Arnold Robinson: “Stasera, con i cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones”. Il noto produttore è stato un personaggio molto importante, puntando su personaggi che hanno ripagato le sue aspettative.