Angelo Madonia, già dimenticata Sonia Bruganelli: ecco il nuovo amore | Elettra ne sa qualcosa

Angelo Madonia ha un nuovo amore, è bellissima e le sue curve sono strepitose, cosa ne penserà Sonia Bruganelli? Adesso vi sveliamo perché Elettra confermerà la scelta del noto ballerino.

Ballando con le stelle sta tenendo alto come sempre l’interesse del pubblico, in quanto i fan amano lo show di Milly Carlucci, per tutta una serie di svariati motivi. Ovviamente per la bravura della conduttrice, seguita subito dalla curiosità dei telespettatori di vedere i vip mettersi in gioco, allenandosi per imparare quelle coreografie per nulla semplici se non si è un ballerino provetto.

Sicuramente anche la questione giudici serve per movimentare la serata, in quanto i battibecchi che ne escono fuori tra loro, i loro giudizi e le reazioni dei diretti interessati, dividono da sempre l’opinione pubblica.

In questa edizione a incuriosire molto è sicuramente Sonia Bruganelli e la sua nuova fiamma, Angelo Madonia, il quale però è arrivato in redazione con il suo nuovo amore, conosciuto e stimato anche da Elettra. Cosa starà succedendo?

Il caso di Ballando con le stelle

Per chi se lo fosse perso, da poco tempo l’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è stato reso pubblico e i fan sono molto curiosi della loro storia, anche perché è la prima relazione dell’opinionista da quando ha divorziato da Paolo Bonolis. I due hanno deciso di partecipare insieme a Ballando con le stelle, anche se non “insieme, insieme”, in quanto lui sta ballando in coppia con la Divina, cioè Federica Pellegrini e lei insieme a Carlo Aiola.

Nonostante Ballando sia appena iniziato c’è già la prima diatriba mediatica in corso, in quanto è attualmente in corso un botta e risposta tra Sonia e Selvaggia Lucarelli, le quali stanno rilasciando le loro opinioni in merito a quello che è successo dopo la performance della Bruganelli nell’ultima puntata dello show che è stata trasmessa.

Il nuovo amore di Angelo Madonia

Angelo Madonia ha un nuovo amore, grazie alla quale può sfrecciare per week end romantici con la sua bella, Sonia Bruganelli in totale stile. Ovviamente parliamo della sua nuova auto, una Lamborghini Urus da 300 km/h, amata anche da Elettra, essendo un’auto “di famiglia”. I due neo fidanzati sono stati pizzicati insieme, mentre uscivano da quella extra lussuosa vettura, dal valore di 250 mila euro, davanti agli studi di Ballando con le stelle.

Secondo il magazine il ballerino avrebbe scelto quest’auto strepitosa per allinearsi “ai gusti extralusso della sua compagna”. A prescindere da quale sia la verità, è un’auto favolosa e sicuramente dona a entrambi.