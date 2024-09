Amadeus, tradimento alla luce del sole: RUBATO il re della prima serata Rai | Se lo porta al Nove

Addio anche a lui, era uno dei più amati: scappa sul Nove

Il trend dei conduttori che dalla Rai se ne sono andati al Nove non è nuovo. L’anno scorso, infatti, a compiere questo passaggio per molti azzardato ma di fatto fortunato sono stati Luciana Littizzetto e Fabio Fazio che, storici presentatori di Che Tempo Che Fa, sono passati alla nuova rete, dove hanno ottenuto ottimi ascolti.

Quest’anno, poi, è il tempo di Amadeus. Dopo tantissimi anni in Rai, infatti, il conduttore ha deciso di chiudere la propria brillante carriera tra Festival di Sanremo e I Soliti Ignoti e lanciarsi in una nuova avventura sul Nove, certo che il pubblico che lo ama lo seguirà anche lì.

Per la Rai, però, proprio in queste ore c’è stata un’altra batosta, probabilmente inaspettata. Ancora una volta è il Nove ad arrecargli questo dolore: cosa sta succedendo.

Va sul Nove, addio alla Rai: era il più amato

Una delle novità del palinsesto del Nove, per l’anno 2024/2025, è sicuramente Amadeus. La curiosità del pubblico è tanta: chissà se il presentatore riuscirà a trovare quella ventata di aria nuova di cui necessitava e chissà se, soprattutto, questa mossa azzardata per la sua carriera gli porti successo. Nelle ultime ore, il Nove ha ufficializzato il primo programma che verrà affidato a lui e, solo a vedere il video promozionale andato in onda, i vertici Rai saranno sbiancati. Il nuovo show, che andrà in onda ogni giorno alle 20,30, si chiama “Chissà chi è” ed è, per stessa ammissione del conduttore, esattamente il medesimo gioco che conduceva su Rai 1, “I Soliti Ignoti”.

Nel video promozionale stesso Amadeus lo ripete più e più volte, a chi gli propone delle modifiche nello stile del programma: lui desidera che il gioco sia sempre quello, quindi con un concorrente che deve abbinare agli otto ignoti le loro otto identità tentando il tutto per tutto alla fine nel parente misterioso. A cambiare sarà solo il nome.

Cosa farà la Rai

Nel frattempo, la Rai starà cercando di organizzarsi per supplire ai “buchi” lasciati da Amadeus. Il primo è quello della conduzione di Affari Tuoi, che è stata affidata a Stefano De Martino. L’ipotesi è che sia proprio il giovane conduttore partenopeo l’uomo che raccoglierà il testimone dell’apprezzatissimo Amadeus: chissà quindi se verrà assegnato sempre a lui anche l’intrattenimento della prima serata, dove prima c’era Affari Tuoi.