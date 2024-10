Amadeus, dramma in diretta: “possiamo cancellare la registrazione?” | Poi scoppia a piangere

Dramma in diretta per Amadeus: vuole cancellare tutto (cataniaoggi.it / fonte Tik Tok)

Allarme Amadeus, situazione fuori controllo: è una tragedia

Come ormai tutti sappiamo, Amadeus ha lasciato “mamma” Rai dopo il successo dei suoi cinque Festival di Sanremo e gli incredibili ascolti di Affari Tuoi e I Soliti Ignoti per lanciarsi verso una nuova avventura, quella sul Nove. Il canale che l’anno scorso ha già accolto gli esuli Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che hanno portato sulla nuova rete il loro intramontabile Che Tempo Che Fa, ha accolto quindi anche l’ex disc jockey e oggi conduttore.

Se su Rai 1 Affari Tuoi continua ad andare avanti e a condurlo quest’anno c’è Stefano De Martino, che sta raccogliendo enormi consensi ed ascolti incredibili, sul Nove invece Amadeus ha da poco esordito con Chissà Chi È, un programma in tutto e per tutto aderente a I Soliti Ignoti che presentava fino all’anno scorso su Rai 1.

Gli ascolti, però, non stanno decollando come si pensava: così come per Fazio e Littizzetto il pubblico si è dimostrato capace di migrare con loro dalla Rai al Nove, per Amadeus ci si aspettava che un solido gruppo di affezionati andasse subito a vedere il suo nuovo programma ma così sembra non essere stato. Nelle ultime ore, poi, un altro dramma: voleva cancellare tutto.

Che gaffe in diretta! Amadeus non sa cosa fare

Come abbiamo anticipato, Chissà Chi È ricalca in tutto e per tutto I Soliti Ignoti e di fatto è il medesimo gioco, fatta eccezione per il nome. Gli ascolti, però, faticano a decollare e la presenza, in contemporanea, di Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 di certo non facilita le cose. Se da un lato il conduttore si dice sereno, poiché sa che questo è solo l’inizio di un percorso lungo che prevederà diverse fasi e che necessita come ogni nuova partenza di un periodo di adattamento, sul web invece c’è chi si dice sconvolto per questo “flop”.

In una delle ultime puntate, poi, è successo l’incredibile. Una delle personalità ignote, interrogata dai concorrenti sui tre indizi che li avrebbero aiutati a capire la sua reale identità, ha iniziato raccontando il primo: “Una volta ho aspettato una ragazza per tre ore perché si era dimenticata di un appuntamento. Però mi è andata bene perché adesso è la mia compagna da nove anni“. A questo punto, però, è crollato tutto.

Ha sbagliato nome

Dopo quel primo indizio, Amadeus ha sorriso ed ha chiesto all’ignoto il nome della ragazza, probabilmente per salutarla. “Valentina!” ha detto, convinto, per poi correggersi subito dopo: “…Arianna!“. A quel punto, il concorrente ha capito la gaffe ed è sbiancato con le lacrime agli occhi, mentre Amadeus e tutto il pubblico sono esplosi in una risata imbarazzata.

Non credo sia ancora vivo questo pic.twitter.com/xY7KP5So03 — Uma Thuram (@pertuttiqueikm) October 6, 2024

Quando Amadeus gli ha chiesto chi sia quella Valentina, per cercare di aiutarlo ad uscirne, l’ignoto ha complicato tutto ammettendo che si tratta della sua ex e, a quel punto, ha chiesto: “Possiamo cancellare?”, sapendo trattarsi di puntate registrate. Sul Nove, però, è andato in onda tutto.