Amadeus, altro che Giovanna! La prima moglie è un vero spettacolo della natura: la conoscete benissimo

Chi è la prima moglie di Amadeus? Non potete non ricordarvela!

Nato Amedeo Umberto ma noto ai più come Amadeus, il celebre conduttore prima della Rai e oggi del Nove è uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua carriera inizia come disc jockey, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto ma la sua bravura lo porta nel giro di poco tempo sul piccolo schermo, dove conquista subito fama e successo.

Negli ultimi anni, abbiamo potuto apprezzare il suo talento sia musicale che artistico grazie al ruolo di conduttore e direttore del Festival di Sanremo, carica che ha coperto per ben cinque anni. Parallelamente, inoltre, sempre su Rai 1 ha condotto Affari Tuoi, I Soliti Ignoti ed altri programmi molto amati dal pubblico.

Nella sua vita privata, inoltre, dal 2003 ad oggi c’è al suo fianco Giovanna Civitillo, ballerina conosciuta durante la conduzione de L’Eredità. Prima di questa lunga storia d’amore, però, Amadeus ne ha vissuto un’altra molto importante: ecco chi è stata la sua prima moglie.

La prima moglie di Amadeus, mamma della sua Alice Vittoria

Amadeus si è spostato per la prima volta nel 1993 e questo suo primo matrimonio è durato fin al 2007. Il conduttore convolò a nozze con Marisa Di Martino, donna che di fatto non ha cavalcato la fama dell’ormai ex marito e che, soprattutto dopo il divorzio, probabilmente ha scelto di mantenere uno stile sobrio e privato anche per tutelare la figlia Alice. Nonostante il divorzio sia stato reso ufficiale nel 2007, di fatto sembra che le cose tra Amadeus e la Di Martino andassero male da tempo. In effetti, il primo incontro tra il conduttore e la Civitillo risale al 2003, quando lei faceva la ballerina per L’Eredità: Amadeus, però, ha sempre smentito l’ipotesi per cui abbia lasciato la moglie per la nuova conoscenza.

Nel 2009, quando ormai stavano insieme da sei anni, Amadeus e Giovanna sono diventati genitori del piccolo Josè, nome scelto dal padre in onore di Josè Mourinho, storico allenatore dell’Inter. Nel medesimo anno, quindi, sono convolati a nozze con rito civile.

In quali rapporti sono oggi

Sembra che Amadeus e Marisa Di Martino oggi abbiano un bel rapporto, soprattutto in relazione al loro ruolo di genitori di Alice, la loro unica figlia. Di fatto, se la fine del loro matrimonio è sopraggiunta dopo una lunga crisi, può anche essere che il prendere strade separate abbia donato loro una nuova serenità, che li ha resi capaci di perdonarsi reciprocamente e ricominciare ad avere un rapporto equilibrato e sano.