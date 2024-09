Alfonso Signorini, mazzata dal Grande Fratello: SALARIO portato al minimo | Guadagnerà come un panettiere

Per Alfonso Signorini una mazzata ancora prima di iniziare il Grande Fratello

La nuova attesissima edizione del Grande Fratello sta per iniziare. I fan del programma sono in fibrillazione e non vedono l’ora, anche perché sono state annunciate alcune novità che rendono ancora più succulenta quest’edizione, sempre condotta da Alfonso Signorini.

Innanzitutto, spunta un nuovo nome tra gli opinionisti ed è quello di Beatrice Luzzi, ex concorrente che quindi affiancherà Cesara Buonamici in questo importante ruolo. Inoltre, torna la diretta dalla casa 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Per Alfonso Signorini, però, c’è una novità che potrebbe causargli non pochi problemi, tra cui soprattutto il fuggi-fuggi di tutti i potenziali concorrenti: le cifre di cui si parla sono davvero irrisorie, meno dello stipendio annuale di un semplice panettieri.

I guadagni di chi lavora al Grande Fratello

I concorrenti del Grande Fratello ricevono una somma di denaro per la loro partecipazione al programma e, sebbene qualche telespettatore critichi questo aspetto poiché ne fa perdere la genuinità, di fatto probabilmente questo è indispensabile per provare ad attirare personaggi curiosi ed importanti del momento. Per alcuni, il cachet settimanale si attesta sui 5mila euro a settimana, mentre per altri si può arrivare fino a 15mila euro a settimana.

La cifra finale che un concorrente si porta a casa, quindi, dipende dalla quantità di giorni che riesce a rimanere nella casa più spiata d’Italia. In questo senso, si capisce come sia importante che ogni concorrente conquisti il pubblico e lo porti a votare sempre di più per la sua rimanenza nel programma. La quantità di denaro, comunque, dipende anche dal “peso” del personaggio in termini di popolarità : più è esclusivo averlo nella casa del Grande Fratello, più soldi gli vengono dati.

Qual è il problema

Ipotizzando che un concorrente stipula un contratto da 5mila euro a settimana, se la sua permanenza all’interno della casa non dura più di 7 giorni, ciò che si porterà a casa è solo ed unicamente questa cifra. Se da un lato è pur vero che l’impegno gli ha occupato solo una settimana, di fatto il guadagno è irrisorio rispetto a quanto si porteranno a casa gli altri concorrenti che rimangono nel reality show molto più tempo.

Inoltre, se l’uscita dal programma è legata a un episodio specifico o comunque ha tradotto in voto l’antipatia del pubblico, il rischio è che questi 5mila euro non paghino assolutamente le conseguenze negative che quest’esperienza può avere sulla carriera del personaggio.