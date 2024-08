Alain Delon: tra il suo patrimonio anche un appartamento 780mq vista Torre Eiffel | Un sogno persino per i paragini

Tra il vasto patrimonio che lascia Alain Delon, anche il suo super appartamento di 780mq con quella vista mozzafiato sulla Torre Eiffel che lascia tutti senza fiato. Sarebbe un sogno per tutti, non soltanto per i parigini, viverci.

Il 18 agosto a 88 anni è morto uno delle star internazionali più amate di sempre, stiamo parlando dell’attore francese, Alain Delon, considerato da sempre come un diamante nel panorama cinematografico francese, nonché sex symbol.

Oltre a essere ricordato per sempre per i suoi film, è stato d’ispirazione per molti attori che sono venuti in seguito, come per esempio tra i tanti, Keanu Reeves, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, le cui parole in merito di quest’ultimo, sono appunto state: “l’attore più bello di sempre”.

Nonostante sia venuto a mancare Delon non morirà mai nel cuore dei suoi fan, per questo sono in molti ad essere interessati in merito al suo vasto patrimonio. Ad aggiungersi a tale ricchezza c’è anche il suo super appartamento di 780mq con la vista mozzafiato della Torre Eiffel che è sempre stato uno dei sogni proibiti della maggior parte dei parigini e non.

La richiesta di Alain Delon

Alain Delon è sempre stato un amante dei cani, nel corso della sua vita ne ha avuti moltissimi, per questo motivo non stupisce il fatto che si sia voluto far tumulare con i suoi 35 cani morti nel corso degli anni. L’attore francese ha stilato le sue volontà in maniera dettagliata, in modo che la famiglia potesse osservare le sue richieste. Ha infatti preteso una cerimonia intima per il suo funerale, con i suoi figli e pochi invitati, nulla di sfarzoso dunque. Tra le varie richieste espresse da Alain prima di morire c’è ne stata una che ha diviso l’opinione pubblica, cioè quella di far sopprimere il suo ultimo cane, adottato da lui nel 2014, Loubo, per via della sua enorme sintonia con esso, per essere sepolto insieme a lui.

Fortunatamente, come hanno fatto sapere dalla Fondazione Brigitte Bardot, i figli non esaudiranno il desiderio del padre, visto che il cane sta bene ed è in perfetta salute e saranno loro a prendersene cura, come membro della famiglia, finché vivrà. Strana la vita, potremmo dire, nel giro di pochi giorni di differenza leggiamo di chi non può vivere senza di loro e chi li riporta al canile perché gli hanno mangiato i passaporti, alla fine i cani andrebbero semplicemente amati e rispettati in quanto esseri viventi con diritti e non come “oggetti di proprietà”, ma comunque questa sarebbe un’altra storia.

La casa del noto attore

L’attore simbolo indiscusso del cinema francese, Alain Delon, come dicevamo è venuto purtroppo a mancare qualche giorno fa all’età di 88 anni. Visti i prestigiosi premi alla carriera vinti nel corso degli anni, non era difficile intuire che uno degli appartamenti preferiti dove il noto attore ha vissuto tutta la vita fosse un paradiso per gli occhi. Stiamo parlando della sua casa di Parigi a pochi passi dalla Senna, la quale restituiva una bellissima vista della Torre Eiffel.

Nel cuore del 16esimo arrondissement, la casa si sviluppa su tre piani e misura circa 780 metri quadrati, gli arredi erano lo specchio dell’anima dell’attore, in quanto ogni cosa era arredata con finezza ed eleganza. Tutti gli spazi sono ampi e luminosi e oltre ad avere sei camere da letto, possiede una sauna, una palestra privata, un bagno turco e così via. Come possiamo leggere da idealista.it, il valore stimato nel 2012 fu di 46 milioni di euro. Che dire, un sogno per chi ci andrà a vivere.