Affari Tuoi cancellato in via definitiva: la nota ANSA | Stefano De Martino censurato dalla RAI

Che batosta, Stefano De Martino non se l’aspettava: stop ad Affari Tuoi

Programma televisivo trasmesso per la prima volta nel 2003 ed ancora oggi in onda ogni sera su Rai 1, con Stefano De Martino al timone della trasmissione, Affari Tuoi è uno dei game show più amati dal pubblico italiano e, per questo motivo, una delle più seguite di sempre.

Il primo a condurlo è stato Paolo Bonolis, che l’ha guidato dal 2003 al 2005. L’ha seguito Pupo, nel 2005 e nel 2006 e quindi la trasmissione è passata in mano ad Antonella Clerici, che l’ha condotto per una sola stagione nel 2006. Arriva quindi Flavio Insinna, che ha presentato Affari Tuoi dal 2006 al 2008 e poi dal 2013 al 2017. A seguire la conduzione di Max Giusti, dal 20098 al 2013, poi quella di Carlo Conti, Amadeus e infine ora Stefano De Martino, che ha esordito quest’anno.

Un problema, però, insorge proprio oggi: una nota ANSA, infatti, stabilisce che il “programma dei pacchi”, come volgarmente viene chiamato Affari Tuoi, debba indiscutibilmente fermarsi. Ecco cosa sta succedendo.

Allarme Affari Tuoi: è uno stop

Mentre Amadeus è volato sul Nove dove, però, il suo Chissà Chi È stenta a decollare, su Rai 1 Affari Tuoi con Stefano De Martino fa ascolti incredibili. Lo showman napoletano, che ha iniziato la sua carriera come ballerino per poi diventare un vero e proprio animale da palcoscenico, sta infatti raccogliendo sempre più consensi e anche i suoi detrattori ora si complimentano con lui per la scioltezza e la professionalità con cui conduce uno show che ha più di vent’anni.

A partire dal 28 settembre, però, il game show dei pacchi dovrà pronunciare un addio davvero molto doloroso: tutti i sabato sera, infatti, il pubblico di Rai 1 dovrà dire addio al bel programma. Questo cambiamento durerà fino a fine dicembre: ecco qual è l’inaspettato motivo.

Spazio a Ballando con le Stelle

A partire da sabato 28 settembre e fino a fine dicembre, Affari Tuoi non andrà in onda poiché lascerà spazio a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che inizia poco dopo il TG1 con il suo anteprima speciale che mostra le interviste ai protagonisti e le immagini del backstage. Questo cambiamento durerà per tutto il corso di Ballando con le Stelle, quindi il sabato sera dei telespettatori di Rai 1 non sarà più allietato da Stefano De Martino e Affari Tuoi. Poco male, però, perché al suo posto ci sarà la ruggente Milly Carlucci con un’altra trasmissione di vero successo!