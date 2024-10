Ultim’ora, RAI in lacrime: annunciato il decesso per infarto | Vittima di un violentissimo attacco

Dobbiamo dirgli addio, niente da fare per lui: l’infarto se l’è portato via

Sebbene il pubblico dei programmi televisivi di fatto non conosca personalmente i conduttori e i personaggi che li portano avanti, giorno dopo giorno si affezionano a loro come se fossero qualcuno di famiglia. Pensiamo a Gerry Scotti o a Paolo Bonolis, due storici presentatori di trasmissioni che vanno in onda ogni giorno e che quindi entrano nelle case degli italiani quotidianamente: il pubblico, nei loro confronti, prova vero e proprio affetto.

E così, quando se ne vanno per età o per malattia, si prova vero dispiacere, come se se ne andasse un amico. Ne è un esempio Mike Bongiorno, oppure l’indimenticabile Fabrizio Frizzi che se n’è andato troppo presto per via di una tremenda malattia che non gli ha lasciato scampo.

In queste ultime ore, in Rai si sta respirando un clima funebre. La notizia è ufficiale: è rimasto vittima di un attacco violentissimo e per lui non c’è stato niente da fare, un infarto se l’è portato via.

L’attacco e poi l’infarto: lutto al TG3

Sebbene si pensi che il pubblico si affezioni soprattutto ai volti dei conduttori dei programmi più leggeri, poiché li fanno ridere e di fatto sono quelli che trascorrono più minuti sul piccolo schermo, non è così. Quando in famiglia si segue sempre lo stesso telegiornale, per esempio, si impara a conoscere e ad apprezzare anche i volti che ne fanno parte: ne è un esempio Giovanna Botteri, l’inviata Rai che ha raccontato tutta la pandemia di Sars-CoV-2 dalla Cina, della quale oggi conosciamo tutti il volto e la voce.

Nelle scorse ore, un’apprezzata troupe del TG3 che si trovava in Libano per raccontare le ultime novità sulla guerra tra Israele e Palestina è stata brutalmente aggredita vicino a Sidone. La notizia è stata data nell’edizione delle 12, durante la quale è stato riportato il racconto fatto dalla giornalista Lucia Sidone, che si trovava sul posto insieme all’operatore Marco Nicois. C’è una vittima.

Niente da fare per lui

A perdere la vita è stato l’autista locale che accompagnava Lucia Goracci e Marco Nicois: a causa dell’attacco subito, ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. Secondo il racconto della giornalista, un gruppo di persone avrebbe seguito l’auto degli inviati del TG3 dopo averli minacciati e, forse per via della paura, l’autista avrebbe avuto un malore improvviso. Immediato l’inizio del massaggio cardiaco, che però non ha dato gli esiti sperati.