Truffa auto: ti clonano la targa e ti piomba addosso una raffica di multe oscene | Come evitare il disastro

Attenzione alla nuova truffa delle auto. Possono clonarti la carta e svuotarti il conto corrente in pochissimi istanti. Ecco come.

Oggigiorno, purtroppo, non si può stare un attimo tranquilli ed è bene non abbassare mai e poi mai la guardia. In queste ore sta circolando una nuova ed inedita truffa che ha già messo in ginocchio moltissime persone. Si tratta dell’imbroglio dell’auto, in cui ti viene clonata direttamente la targa e ti arrivano centinaia di multe oscene. Ecco però di che cosa si tratta, come proteggersi da questo problema e come evitare di svuotare il proprio conto corrente.

Nonostante le nuove tecnologie siano di vitale importanza in questo mondo 2.0, purtroppo possono anche essere la causa di truffe spietate.

Riconoscerle è diventato sempre più difficile e sono in diversi quelli che, abitualmente, inciampano in questi imbrogli. Oltretutto, nel corso degli anni si sono raffinati sempre di più e sono talmente frequenti che almeno una volta nella vita rischiamo di imbatterci contro. In queste ore sta circolando una nuova truffa che vede l’utilizzo di false targhe per raggirare il prossimo.

Si tratta di un imbroglio veramente spietato che potrebbe capitare a chiunque senza accorgersene. Ma ecco di che cosa si tratta.

Come funziona la truffa dell’auto

Purtroppo sono sempre più frequenti le targhe clonate, utilizzate poi da alcuni malviventi per spostarsi liberamente in giro e commettere delle inflazioni. Tali multe poi, anziché arrivare a questi malfattori, arrivano al povero malcapitato al quale è stata clonata la targa senza che se ne sia accorto. Si tratta di una truffa che sta spopolando in tutto il mondo e che vede l’arrivo di multe spesso veramente salate.

Quando però il soggetto si accorge di questa anomalia come deve comportarsi per annullarle e denunciare la cosa? Scopriamolo subito.

Come comportarsi in questo caso

Anziché procedere con il pagamento di una multa data da un’azione incompiuta, la prima cosa che dovrai fare è chiedere l’annullamento di tali verbali in autotutela e far avviare una procedura di riscossione. Denunciare la cosa alle forze dell’ordine è dunque di vitale importanza per evitare di inciampare in questo imbroglio. Per essere completamente salvi sarebbe meglio possedere una documentazione che possa provare che l’auto non era presente in quel luogo, in quel determinato momento. Dopo aver analizzato tali documentazioni, l’ufficio competente potrà procedere con l’annullamento della multa.

Insomma, non cascare anche tu nella truffa dell’auto e attento alle pericolosissime targhe clonate.