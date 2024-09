SOS Autostrade: posti di blocco e oltre 1700€ di multa | Il codice della strada parla chiaro

Attenzione quando guidi in autostrada. Oltre 1700€ di multe se ti fermano così ad un posto di blocco. Non sottovalutare la cosa.

Quando si viaggia in autostrada è sempre bene rispettare il Codice della Strada per evitare qualsiasi sanzione. Esiste un errore in particolar modo che potrebbe costarti veramente caro e che purtroppo è assai comune. Sottovalutarlo potrebbe essere un grosso sbaglio e, proprio per questo, è bene che tu legga attentamente il seguente articolo.

Non ci resta quindi che scoprire quale errore non commettere mai in autostrada e a quanto può ammontare una sanzione.

Quando si è al volante di un veicolo, è sempre bene rispettare ogni regola prevista dal Codice Stradale. Questo perché potremmo diventare un pericolo per noi e per gli altri, causando incidenti spesso mortali. Soprattutto quando si è in autostrada e le velocità sono più elevate rispetto alla città, è fondamentale evitare di fare i furbetti. Tra gli errori più comuni ne esiste uno in particolar modo che, nel caso in cui ci fosse un posto di blocco, potrebbe costarti cifre spropositate.

Questo sbaglio riguarda proprio la corsia d’emergenza e, se dovessi commetterlo con frequenza, è bene che tu smetta immediatamente.

Perché non percorre la corsia d’emergenza in autostrada

La corsia d’emergenza è quello spazio riservato al fianco della carreggiata a tutte le possibili situazioni d’emergenza, ai trasporti di soccorso e, salvo casi eccezionali, al passaggio dei pedoni. Gli unici casi in cui si può passeggiare in questa parte della carreggiata sono infatti: se la nostra auto si guasta e per raggiungere un’area di sosta, in caso di lunghe code e con estrema necessità di uscire dall’autostrada o per raggiungere il punto SOS più vicino e chiedere aiuto.

In ognuna di queste specifiche situazioni è comunque fondamentale indossare un giubbotto catarifrangente e segnalare il veicolo fermo con le quattro frecce.

A quanto può ammontare la multa

Salvo dunque i casi appena elencati, percorrere la corsia d’emergenza è un reato. La sanzione prevista dalle forze dell’ordine parte da un minimo di 432€, fino ad un massimo di 1.731€ e la sottrazione di dieci punti dalla patente del guidatore. Nel caso in cui invece non si dovesse indossare il giubbotto catarifrangente, alloro la multa potrebbe partire da un minimo di 42€, fino ad un massimo di 169€.

Insomma, non sottovalutare più la questione e lascia libero questo spazio adiacente alla carreggiata a tutte le persone che davvero ne hanno bisogno.