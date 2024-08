Siti Truffa, basta raggiri e furti di identità: 3 indizi per riconoscerli ed evitarli

Presta la massima attenzione ai Siti Truffa. Esistono tre indizi per poterli riconoscere velocemente e senza alcuna difficoltà.

Il mondo del web è sicuramente pieno di pericoli e complicazioni da non sottovalutare. Negli ultimi anni si è sentito parlare più e più volte dei cosiddetti siti truffa. Sembrano tali e quali agli originali, ma dietro ad essi si nascondono in realtà dei malviventi pronti a truffare il prossimo e svuotargli il conto corrente in un batter d’occhio.

Ecco dunque come poter riconoscere questi siti di phishing ed evitare di ricevere delle brutte sorprese. Non sottovalutare la questione!

Quando si tratta di Internet è sempre bene non abbassare mai la guardia. Questo perché, nel corso degli anni, le truffe sono diventate all’ordine del giorno e si sono raffinate sempre di più. Riconoscerle non è per nulla semplice e alcune volte potrebbero costarci veramente caro. Tra le strategie più subdole e studiate, troviamo i siti truffa, realizzati per ingannare gli utenti del web e identici ad altre piattaforme ufficiali.

Per fortuna però esistono tre tecniche per difendersi da questi imbrogli ed evitare di regalare il nostro denaro ad alcuni malviventi.

Perché controllare sempre l’URL

La prima cosa fondamentale da fare per evitare di cascare nell’imbroglio è quella di analizzare sempre l’URL del sito (ossia l’indirizzo web in alto). Questo perché, generalmente, i siti truffaldini posseggono indirizzi simili all’originale, ma con qualche errore o carattere diverso. Un esempio potrebbe essere www.zara.it che diventa www.z4ra.it. Seppur si tratti di una piccolissima differenza, essa potrebbe simboleggiare la presenza o meno di una truffa.

Questa però non è l’unico accorgimento da avere per non essere le vittime dei siti truffa. Ecco cos’altro fare per non essere raggirati e per non essere derubati della nostra identità.

Come il buon senso a volte può salvarci

Un’altra caratteristica comune di questi siti è che propongono alle persone offerte con sconti surreali e mai visti prima. Lo scopo è proprio quello di convincere le persone ad acquistare il finto prodotto e dopodiché inserire tutti i propri dati sensibili. In questo caso a poterci salvare è dunque il nostro buon senso; offerte simili non potrebbero essere vantaggiose per il negozio e dunque non possono che essere fasulle. Può capitare tuttavia che gli sconti proposti non siano folli, ma abbastanza simili a quelli reali. Anche in questo caso il buon senso sarà l’unica cosa in grado di salvarci: prima di inserire i nostri dati facciamo un controllo del sito e dei dati fiscali che dovrebbe necessariamente indicare.

D’altronde, quando si tratta del web, prevenire è sempre meglio che curare e a volte è bene essere prudenti.