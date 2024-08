Sfracello Pensioni: ci andrai a 70 anni | Controlla subito questa tabella

Ti sei chiesto anche tu almeno una volta nella vita quando andrai finalmente in pensione? Ecco la tabella che ti sconvolgerà!

Purtroppo andare in pensione è diventato sempre di più un traguardo lontano e sono in molti quelli che, nonostante l’età, hanno ancora diversi anni di lavoro prima di riuscire a godersela. Se anche tu vuoi sapere quando andrai finalmente in pensione, forse dovresti leggere questo articolo. Questo perché non tutti sanno che la cosa può variare anche a seconda della data di nascita. Ecco dunque all’incirca quale sarà la tua età pensionabile.

In Italia le leggi per andare in pensione sono cambiate svariate volte nel corso degli anni e oggigiorno raggiungere questo traguardo è sempre più difficile.

A decidere l’anno di pensionamento di tutti i lavoratori italiani è stata la Riforma Fornero del 2011, la quale prevede inoltre la cosiddetta pensione anticipata (ossia 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e la pensione di vecchiaia (ossia 67 anni d’età e almeno 20 anni di contributi versati).

Oltre però a queste due specifiche misure, a che età si va effettivamente in pensione dopo anni e anni di duro lavoro? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

A che età si va in pensione a seconda dell’anno di nascita

A fornire dettagliatamente questa tabella è stato il sito Money.it, il quale ha tenuto conto di tutte le stime Istat sulla crescita delle aspettative di vita nel medio e lungo periodo. Partendo dunque da tutti coloro che sono nati tra il 1957 e il 1969, l’anno in cui andare in pensione graviterà attorno al 2024 e il 2036. Per tutti coloro che invece sono nati negli anni ‘70, purtroppo probabilmente non riusciranno ad andare in pensione prima dei 68 anni (a partire dal 2038, fino al 2047). Coloro che invece sono nati negli anni ‘80 non vedranno la pensione di vecchiaia prima dei 69 anni d’età e dunque non prima del 2048.

E come se la caveranno invece le nuove generazioni? Scopriamolo subito insieme.

A che età andranno in pensione i giovani

Sempre secondo la tabella di Money.it, coloro nati negli anni ‘90 non smetteranno di lavorare prima dei 70 anni, ossia non prima del 2059. Per quanto riguarda invece la nuova generazione nata nel 2010, in questo caso le previsioni saranno ancora peggiori: l’età pensionabile non sarà prima dei 71 anni e 4 mesi d’età (addirittura 75 anni nel caso di pensione contributiva).

Insomma, inutile dire che questa indagine ha lasciato tutti quanti a bocca aperta e la pensione sta diventando sempre di più un miraggio irraggiungibile!