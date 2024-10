Schlein approva il Bonus di Resistenza: 5000€ a patto di essere cittadino italiano | Non serve altro

Elly Schlein e la fantastica notizia per moltissimi lavoratori. Da adesso sarà possibile richiedere il Bonus Resistenza e ottenere 5.000€.



Hai sentito parlare del Bonus Resistenza e della possibilità di ottenere fino a 5.000€ in più in fondo all’anno? La Schlein lo ha approvato proprio in queste ore e la notizia ha già entusiasmato milioni di italiani.

Per ottenerlo dovrai possedere la cittadinanza italiana e poco di più, ecco però nello specifico di che cosa si tratta.

Oggigiorno arrivare a fine mese è diventato sempre più difficile e sono molte le famiglie che proprio non ce la fanno più. Pagare l’affitto è sicuramente uno dei costi più sostanziosi e, proprio per questo, la legge di Bilancio 2025 ha riconfermato un bonus che può aiutare le persone con questa spesa. Sembrerebbe che, da ora fino ai prossimi anni, il rimborso raggiungerà i 5.000€ l’anno.

In questo modo i nostri sforzi saranno leggermente ripagati e i requisiti necessari comprenderanno una buona fetta della popolazione.

I requisiti per ottenere il Bonus di Resistenza

Il lavoratore italiano, per poter ottenere questa interessante agevolazione, dovrà tuttavia soddisfare alcuni requisiti, tra cui: essere assunto a contratto indeterminato tra i 1º gennaio e il 31 dicembre 2025, non superare i 35.000€ di stipendio l’anno, aver trasferito la residenza a 100km di distanza per lavoro. Come accennato precedentemente, sarà fondamentale inoltre che il soggetto possegga la cittadinanza italiana. Il bonus di 5000€ dovrà essere erogato dal datore di lavoro che, tuttavia, non vedrà alcun tipo di obbligo. Si tratta piuttosto di un premio che può scegliere di dare ad un proprio dipendente per il lavoro svolto nel corso dell’anno.

Nel caso in cui tu fossi tra questi ‘fortunati’ ecco però come vedrai arrivare questa ingente somma di denaro.

Come ottenere i tanto desiderati 5.000€

La prima cosa che dovrà fare il lavoratore è compilare un’auto dichiarazione in cui afferma di possedere tutti i requisiti precedentemente elencati. Per ottenere questi tanto desiderati 5.000€, ad esempio, il soggetto dovrà dimostrare il luogo di residenza in cui abitava prima di trovare questo lavoro. Come spiegato dettagliatamente da Money.it, è possibile richiedere in alternativa anche dei bonus da 2.000€ o 1.000€ per pagare l’affitto. In tal caso il lavoratore dovrà presentare anche il codice fiscale e avere almeno un figlio. Ricordati inoltre di portare con te il contratto d’affitto, il quale servirà per giustificare la somma di denaro da erogare. Infine, ma non per importanza, ricordati di portare una seconda dichiarazione sostitutiva, la quale ti servirà per dimostrare di non aver mai beneficiato di questa somma di denaro.

Insomma, non aspettare un secondo di più e richiedi anche tu il Bonus di Resistenza. Potrai ottenere fino a 5.000€!