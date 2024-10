Salta la busta paga di ottobre | Dramma per i lavoratori dipendenti: questo mese non arriverà il bonifico

Dramma per una buona fetta di lavoratori. Durante il mese di ottobre potresti rischiare anche tu di non vedere il bonifico.

Il mese di ottobre potrebbe portare delle cattive notizie ad una buona fetta di lavoratori italiani. Alcuni di essi potrebbero infatti non ricevere la busta paga del rispettivo mese. La motivazione? L’azienda potrebbe rifiutarsi di pagare lo stipendio al proprio dipendente. Questo mese potrebbe dunque non arrivare il bonifico tanto atteso.

Ma ecco nello specifico di che cosa si tratta e perché moltissimi italiani sono preoccupati da diverse ore.

Quando si decide di firmare un contratto di lavoro per un’azienda, non sempre siamo a conoscenza di un dettaglio molto importante: il nostro datore può rifiutarsi di pagarci la mensilità. Nonostante la busta paga mensile sia un diritto fondamentale di ogni lavoratore, esistono alcune specifiche circostanze in cui la cosa può cambiare. Ci sono infatti degli obblighi che il dipendente deve necessariamente rispettare, altrimenti potrebbe rischiare grosso.

In questo modo, anche lo stesso datore di lavoro o azienda potrà tutelarsi ed evitare di dare del denaro ad una persona che non rispetta gli obblighi previsti.

In quali casi si potrebbe mettere a rischio lo stipendio

Generalmente le aziende optano per la soluzione più drastica, ossia quella di licenziare direttamente il dipendente che viola alcune regole. In alternativa però, la legge prevede che il datore di lavoro possa, ad esempio, non pagare le giornate di improvvisa assenza priva di giustificazione. Bisogna però sottolineare che tali sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dei fatti. Non potranno essere infatti presi in considerazione i minuti di ritardo, che non potranno causare un licenziamento o un taglio dello stipendio.

Il lavoratore può dunque essere sospeso dal proprio mestiere, attraverso un periodo di riposo “forzato” e non retribuito.

Altri casi in cui possiamo salutare la busta paga

Oltre quindi al periodo di sospensione “forzata”, il datore di lavoro può decidere di non dare la busta paga al proprio dipendente quando vengono superati i 120 giorni di malattia (e l’Inps non riconosce più la malattia). Anche nel caso in cui il soggetto non rispetti il periodo di preavviso previsto dal contratto, l’azienda potrà avvalersi di non dare l’ultimo stipendio al lavoratore. Infine, anche quando il dipendente reca un danno al proprio capo l’importo può essere trattenuto dall’azienda in questione.

Insomma, non sottovalutare la questione e se non vuoi vedere il tuo stipendio di Ottobre nelle mani del tuo datore di lavoro cerca di non fare mai il furbetto.