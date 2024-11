Rudy dei Cesaroni smascherato su Tinder: “mi ha chiesto se fossi trans” | Segnalato in massa per l’insistenza

Ti sei mai chiesto che fine abbia fatto Rudy dei Cesaroni?

Tutti quanti ci ricorderemo alla perfezione il personaggio di Rudy de I Cesaroni, interpretato dall’attore Niccolò Centioni. In queste ore il ragazzo ha attirato l’attenzione di tutti quanti a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da diversi utenti.

Rudy è stato smascherato su Tinder e i messaggi inviati non sono certamente passati inosservati. Ma ecco perché.

Tra poco tornerà in onda la serie più amata dagli italiani: I Cesaroni. Le storie e gli intrecci amorosi della famiglia hanno sempre appassionato tutti quanti e il loro ritorno ha inevitabilmente entusiasmato gli italiani. Tra i personaggi amati della serie troviamo sicuramente Rudy, interpretato da Niccolò Centioni. Ti sei mai chiesto come sia oggi l’attore e soprattutto che fine abbia fatto?

Beh.. sui social è divenuto virale un video che ci risponderebbe a questo quesito e ci spiegherebbe in cosa si è impegnato negli ultimi periodi.

Rudy de I Cesaroni e il suo hobby nascosto

Su Tik Tok è emerso il video dell’utente Eddie_Bann, che ha tirato fuori il nome di Niccolò dopo molto tempo. Questo perché, ancor prima delle sue parole, erano divenute virali le storie di alcune ragazze che raccontavano di essere state ‘adocchiate’ dall’attore su Tinder. “Cosa ne pensi di quello che ha fatto i Cesaroni che scrive a tutte?” aveva domandato un utente sul social in questione. Andando poi a leggere i commenti sotto a quel post, sono emersi maggiori dettagli che hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta.

Stando alle parole delle persone, sembrerebbe che Niccolò abbia fatto anche spesso delle domande scomode alle ragazze che gli interessavano.

Le assurde frasi su Tinder

Qualcuno avrebbe persino scritto: “A me ha scritto se fossi transgender amo, come seconda domanda ahah, quindi manco a dire un po’ di confidenza, no subito”. Dai commenti sotto al post moltissime ragazze hanno raccontato delle esperienze simili. Ognuna di loro avrebbe ricevuto dei messaggi da Niccolò su Tinder, il quale non avrebbe poi utilizzato mezzi termini per dimostrare il suo interesse. “Il bello è quando poi inizia ad insistere nel dovervi vedere dopo neanche due messaggi” qualcun altro ha raccontato. Inutile dire che questa storia ha fatto il giro del web, dividendo chi crede che sia lui a inviare questi messaggi e chi, al contrario, pensa che si tratti di un falso.

Insomma, chissà se queste voci di corridoio su Rudy de I Cesaroni siano vere o meno. Non ci resta che attendere una sua risposta.