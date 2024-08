Raffica di Assunzioni: Ferrovie dello Stato prepara il contratto della vita | Firma e ti paghi il mutuo subito

Ferrovie dello Stato sta facendo delle assunzioni a gogo. Ecco come candidarti e sistemarti a vita. Il mutuo non sara più un problema!

Se anche tu sei alla ricerca di un lavoro sicuro, professionale e a tempo indeterminato, Ferrovie dello Stato potrebbe essere la realtà perfetta per te. Questo perché, proprio in queste ore, il gruppo sta facendo raffiche di assunzioni in tutta Italia e anche tu potresti essere il candidato ideale. Ecco dunque i requisiti di cui avrai bisogno e come poter fare domanda per ottenere questo bellissimo lavoro.

Ferrovie dello Stato è sicuramente uno dei gruppi italiani di trasporto passeggeri di ferro più importanti.

Se anche tu hai sempre sognato di lavorare con loro, allora forse dovresti leggere questo articolo. Il Gruppo Ferrovie dello Stato sta infatti ricercando personale e, scoprendo come, potresti unirti anche tu agli 83 mila dipendenti già presenti. Soltanto in questo modo potrai sistemarti a vita e rendere la tua professione una sicurezza al cento per cento. Il mutuo? Non sarà più un problema e potrai finalmente realizzare i tuoi sogni.

Non ci resta quindi che scoprire la posizione richiesta e i requisiti necessari per poter fare domanda.

I requisiti per lavorare con Ferrovie dello Stato

Attualmente il Gruppo FS sta ricercando in tutta la nazione degli operai da inserire all’interno del gruppo Mercitalia Shunting & Terminal- Polo Logistica. Tali figure dovranno quindi sapere utilizzare i mezzi/gli utensili negli impianti di segnalamento e sapersi interfacciare con il personale operativo dell’intera squadra. I requisiti necessari saranno: almeno tre anni di esperienza come operaio negli Impianti di Segnalamento e possedere una patente di categoria B. L’azienda garantisce ben 23.204,30€ l’anno ai propri dipendenti, con una serie di comfort, bonus aggiuntivi e un contratto a tempo indeterminato.

Se quindi anche tu desideri un lavoro simile, ecco cosa fare per poter fare domanda. Ti basterà un semplice click!

Come poter far richiesta

La candidatura per poter ottenere questo lavoro deve essere fatta entro il 5 agosto del 2024. Per proporsi sara necessario andare sul sito fscareers.gruppofs.it e dopodiché cliccare sulla sezione ‘Operai Impianti di Segnalamento’. A questo punto dovrai semplicemente premere su ‘Candidati’ e inserire dunque il tuo Curriculum Vitae. Inutile dire che sono già in molti ad aver fatto richiesta e il prossimo dovresti essere proprio tu!

Soltanto in questo modo potrai dire addio ai lavori stagionali, poco sicuri e professionali, per iniziare un’esperienza incredibile all’interno di un Gruppo fantastico.