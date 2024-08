Piedi sul cruscotto o fuori dal finestrino: SOS ai viaggiatori | Guarda qui cosa sta per succedere

Attenzione a mettere i piedi sul cruscotto o fuori dal finestrino. Potresti rischiare dei grossi guai. Ecco cosa sta accadendo.

Quante volte ti sarà capitato di fare un lungo viaggio in auto nel posto del passeggero e, per rilassarti, di stendere i piedi sul cruscotto o fuori dal finestrino? Purtroppo si tratta di un comportamento assai rischioso, che potrebbe compromettere la tua stessa vita. Ad aprire gli occhi alle persone è stata la triste storia di una donna che è divenuta virale sui social. Ecco dunque perché dovresti smettere di stendere le tue gambe sul cruscotto durante i viaggi in auto.

Alcune volte commettiamo dei gravissimi pericoli senza neanche rendercene conto.

Eppure, dietro ad un piccolo ed insignificante gesto, possono nascondersi terribili conseguenze che potrebbe stravolgere in negativo la nostra vita. Soprattutto quando si tratta di viaggiare in auto, è sempre bene non abbassare mai la guardia e non commettere delle stupidaggini che potrebbero costarci caro.

Tra gli errori più comuni troviamo sicuramente quello di stendere i piedi sopra al cruscotto quando si è dei passeggeri. Ecco la storia che ha sconvolto il mondo intero.

Cosa può succedere quando si stendono i piedi sul cruscotto

Ad aprire gli occhi al mondo intero è stata una donna di nome Audra Tatum, la quale ha deciso di raccontare sui social la sua terribile esperienza. Qualche anno fa si trovava dentro ad un’auto e, come per abitudine, aveva deciso di stendere i suoi piedi sopra al cruscotto. Purtroppo però, durante quel viaggio il guidatore ha tamponato l’auto davanti e l’airbag di sicurezza si è azionato, causando delle terribili fratture alla donna.

Questo dispositivo di sicurezza può gonfiarsi fino ad una velocità di 300km/h e, vista la sua potenza, ha fatto rimbalzare le gambe di Audra sul suo volto, spezzandole.

Le ripercussioni di questo sbaglio

Durante una sua recente intervista per CBS News la donna ha dunque rivelato: “Tutta la parte destra del mio corpo è stata distrutta, semplicemente a causa della mia ignoranza.” Nonostante la donna sia poi tornata a camminare grazie ad un lungo percorso di operazioni chirurgiche e fisioterapia, ancora oggi zoppica. “Continuerò a ripeterlo: non potete desiderare questa vita, non questo dolore e questa agonia, ogni singolo giorno” ha aggiunto poi Audra. Dietro quindi a questo gesto apparentemente superficiale la donna ha compromesso per sempre la sua vita.

Insomma, se anche tu hai questa cattiva abitudine evita questo comportamento e impara dalla terribile esperienza di Audra Tatum.