Pericolo su WhatsApp: questa é la lista nera delle parole bandite | Ti bloccano l’account

Attenzione a quali parole utilizzi su Whatsapp. C’è una lista nera che potrebbe farti rischiare il ban. Non sottovalutare la cosa.

Whatsapp è indubbiamente l’app di messaggistica più utilizzata e apprezzata dagli utenti di tutto il mondo. Proprio per questo gli sviluppatori cercano abitualmente di andare in contro alle esigenze delle persone e non lasciare mai insoddisfatti i propri utenti. Da diverso tempo a questa parte, esiste una vera e propria black list di parole che potrebbe far scattare un ban immediato. Lo scopo? Cercare di tutelare le persone ed evitare ogni forma di discriminazione.

Tutti quanti utilizziamo giornalmente l’app verde per inviare messaggi, fotografie, video, audio e chi più ne ha ne metta.

Si tratta ormai di un’abitudine e, probabilmente, senza Whatsapp potremmo addirittura sentirci persi. Questo perché l’app è in grado di connetterci a chiunque, in qualunque momento della giornata e ovunque ci troviamo gratuitamente. Conta milioni di iscritti e, da anni a questa parte, primeggia nella classifica delle applicazioni di messaggistica odierne.

Se anche tu sei tra i fan dell’app verde, come pensi che potresti reagire se, dal giorno alla notte, il tuo profilo venisse bannato?

Come si può essere bannati da Whatsapp

Proprio come tutti gli altri social network e applicazioni, anche Whatsapp conta smisurati controlli per rendere l’esperienza sempre sicura per i propri utenti. Utilizzare alcune specifiche parole potrebbe far scattare i primi controlli e, in alcuni casi, sanzionare l’utente per sempre. Esiste infatti una lista di parole che è stata bandita dagli sviluppatori dell’app verde. Sono in diversi gli utenti che del giorno alla notte hanno visto il proprio profilo bloccato, spesso per sempre.

Se quindi anche tu non vuoi rischiare una “pena” simile, ecco la lista di parole che non dovrai assolutamente scrivere all’interno delle tue chat.

La lista di parole da non utilizzare

Purtroppo, proprio come ogni altra applicazione, anche Whatsapp è ricca di utenti i quali si divertono a discriminare e offendere il prossimo. La black list della piattaforma vede appunto termini discriminatori, religiosi e sessuali, ma anche messaggi con contenuti pedofili e pedopornografici. Anche tutte le parole che riguardano la violenza di genere, odio e pornografia potrebbero far scattare il ban immediato. Se dovessi ricevere offese simili o capitare in chat in cui vengono spammati contenuti di questo genere, segnala immediatamente la cosa allo staff per far scattare seri provvedimenti.

Soltanto così potrai rendere anche tu Whatsapp un posto più sicuro e libero da ogni forma di discriminazione o illegalità.