Perbacco 660€ di multa e via 4 punti patente, che stangata: ho sbagliato a parcheggiare l’auto in vacanza

Attenzione quando sei alla guida in vacanza. Io ho sbagliato a parcheggiare e mi sono ritrovata con 660€ di multa e 4 punti in meno.

Quando si guida un veicolo è sempre bene seguire alla lettera le regole previste dal Codice della Strada. Questo perché le multe possono essere sempre dietro l’angolo e, spesso e volentieri, possono raggiungere cifre stellari. Nonostante siano un incubo per gli automobilisti di tutto il mondo, attraverso esse è possibile ridurre le inflazioni e i pericoli per strada.

Esiste un errore in particolar modo che mi è costato veramente caro in vacanza: 660€ di multa e 4 punti in meno sulla patente. Ecco dunque cosa non dovresti assolutamente fare anche tu.

Ogni anni il Ministero degli Interni fa un resoconto sulle sanzioni stradali e, generalmente, lo Stato incassa 400 milioni di euro. D’altronde si sa, non c’è cosa più efficace di una multa per far rispettare al guidatore un determinato divieto. Questo metodo può essere utilizzato per evitare una serie di comportamenti, tra cui: guidare in stato di ebrezza, di stupefacenti, superare i limiti di velocità, parcheggiare dove non possibile e molto altro ancora.

Scopriamo però quali sono le multe più comuni e quale potrebbe costarti più di 600€.

Quali sono le multe più comuni

In prima posizione tra le multe più comuni troviamo sicuramente quella quando si parcheggia in un divieto di sosta, la quale può costarci tra i 165 e i 660€. Per non parlare della sanzione quando si passa un semaforo rosso o quella quando si commette una guida pericolosa. Una tra le più frequenti è inoltre quella quando si fa un eccesso di velocità. In base alla gravità della condotta, questa multa può costarci fino a 3.287€. Questa sanzione può inoltre prevedere fino a 10 punti in meno sulla patente e, proprio per questo, è meglio evitare di fare i furbetti.

Eppure esiste un altro errore comune che potrebbe costarci caro (soprattutto quando si è in vacanza). Ecco di che cosa si tratta.

Non parcheggiare mai nel posto per disabili

Una delle infrazioni più comuni di un guidatore è proprio quella di parcheggiare in un posto adibito a persone disabili. Nel Codice della Strada, l’articolo 188 tutela le persone più vulnerabili e prevede per loro un trattamento preferenziale, segnalato in maniera chiara ed evidente. Se un guidatore non vulnerabile dovesse parcheggiare in questi spazi potrebbe vedersi arrivare una multa che parte da 165€ fino a 660€ e 4 punti in meno sulla patente.

È bene dunque non commettere questo errore e portare sempre rispetto alle persone più bisognose di noi.