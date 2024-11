Pensioni, l’INPS conferma tutto: spariscono questi importi a dicembre | Solo cenere&carbone per gli italiani

L’INPS lo conferma, nel cedolino della pensione di dicembre non saranno presenti questi importi e molti si chiedono se sia un bene o un male? Cerchiamo di capirlo insieme.

La pensione purtroppo non la percepiscono tutti, in quanto ci sono parecchie circostanze per cui una fetta di popolazione è tagliata fuori, mentre un’altra non se la gode proprio per la comparsa di malattie o imprevisti vari.

A prescindere dai fatti tragici di cronaca che sentiamo tutti i giorni, per evitare di farci trascinare nella più totale disperazione, proviamo a pensare positivo e soffermiamoci su tutti coloro che non solo ne beneficiano ma che se la godono anche “alla faccia” delle malattie, incidenti e normative che allontanano questo sogno di vita a data sempre più lontana.

Per tutti loro quindi, c’è una notizia che potrebbe interessargli, in quanto il cedolino di dicembre sarà differente dagli altri. L’INPS lo conferma questi importi spariranno e gli italiani non sanno più cosa pensare, sarà un bene o un male?

Le voci differenti nel cedolino di dicembre della pensione

Come riportano dal sito money.it, nel mese di dicembre, il cedolino sarà differente da quello degli altri mesi, per diversi aspetti. Oltre a quegli importi che spariranno, di cui vi parleremo a breve, potreste trovare anche, qualora voi ne aveste diritto, l’importo aggiuntivo della Quattordicesima. Si avete capito bene, non ci siamo confusi, in quanto la Tredicesima spetta a tutti adesso a dicembre, mentre l’importo che generalmente si prende a luglio, l’INPS potrebbe versarne una parte anche adesso.

I requisiti per ottenerlo sono l’età, in quanto bisogna aver raggiunto 64 anni nel secondo semestre del 2024 ed essere diventati titolari di pensione nel corrente anno. Badate bene che questo importo, qualora fosse inoltrato per sbaglio dall’ente, verrebbe comunque ripreso nei cedolini successivi. Oltre a questo, potreste vedere le voci in merito al Bonus tredicesima, di 154,94 euro per tutti coloro che non superano il trattamento minimo di 598,61 euro.

Quegli importi spariti improvvisamente

Il cedolino della pensione di dicembre, come ben saprete sarà molto più ricco, grazie alla Tredicesima che verrà corrisposta, quindi è come se riceveste quasi due cedolini in un mese solo. Tra le voci, vedrete che non vi verranno tolti gli importi delle addizionali comunali e regionali.

Tranquilli non è un errore e soprattutto nessuno vi toglierà nulla il prossimo mese, semplicemente è una concessione stipulata dall’INPS, come una sorta di regalo di Natale, per questo motivo, la vostra pensione sarà decisamente più alta in questo mese.