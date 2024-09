Penny Market, richiamo shock: il 99.9% dei clienti compra questo articolo | Rischio grave per la salute

Richiamo di un noto prodotto venduto all’interno del Penny Market. La notizia ha sconvolto i clienti del supermercato.

Come ben sappiamo, spesso e volentieri vengono ritirati alcuni prodotti dagli scaffali dei nostri supermercati, perché dannosi per la nostra salute. In queste ore, ad aver attirato l’attenzione delle persone, è stato il richiamo di un noto prodotto venduto all’interno del Penny Market. La cosa assurda? Il 99.99% dei clienti lo ha acquistato almeno una volta nella vita.

Ma ecco nello specifico di quale prodotto si tratta e perché è stato tolto dal commercio.

Quando si tratta di alimentazione è sempre bene non abbassare mai la guardia e controllare sempre gli aggiornamenti rilasciati dal Ministero della Salute. Ad aver allarmato le persone, è stato il ritiro di un famosissimo prodotto venduto dal Penny Market. Bisogna sottolineare che al momento la cosa è avvenuta unicamente in Germania, ma essere a conoscenza del prodotto e dei suoi lotti ritirati è comunque una scelta intelligente.

Soltanto così potrai evitare di stare male e non dovrai acquistare prodotti pericolosi per la tua salute al supermercato.

Quale prodotto è stato ritirato al Penny Market

In queste ore, in Germania, sono state ritirate dal commercio migliaia e migliaia di bottiglie d’acqua e prodotti realizzati con essa. Il motivo? Dopo un accurato controllo è stato appurato che causava un’alterazione di gusto e olfatto. L’azienda in questione è la Refresco ed è stato consigliato di non acquistare specifici lotti, riconsegnandoli piuttosto al punto vendita in cui sono stati acquistati. Oltre all’acqua, tale azienda produce anche tè freddi, succhi di frutta e limonate.

La stessa Refresco ha ammesso i suoi errori e ha messo al primo posto la salute dei propri consumatori. Ma ecco a quali lotti fare attenzione.

I lotti pericolosi per la nostra salute

I lotti dell’azienda Refresco che sono stati ritirati dal commercio sono dunque: l’acqua minerale da mezzo litro Penny e Fontane-Brunnen con scadenza datata al 29.05.2025, 21.03.2025 e 02.04.2025. Anche l’acqua minerale da 1.5 litri Penny e Fontane Brunnen con scadenza il 29.05.2025, 30.05.2025 e 10.05.2025 sono state ritenute pericolose per la salute. Comprese nel richiamo troviamo anche le acque minerali da mezzo litro Sì! che scadono il 05.06.2025, il 28.03.2025 e il 29.03.2025. Infine, il richiamo ha visto il ritiro anche delle acque minerali Sì! da 1.5 litri con scadenza il 03.06.2025, il 05.06.2025 e il 04.06.2025.

Insomma, non sottovalutare la questione e non acquistare questi prodotti al Penny se dovessi trovarli in mezzo agli scaffali.