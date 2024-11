Patente B, il Ministero ha deciso | Esame pratico da rifare nel 2025 per gli over 60

Se hai 60 anni dovrai rifare l’esame pratico della patente B nel 2025. Lo ha deciso direttamente il Ministero. Ecco perché.

Se anche tu appartieni alla categoria degli over 60, allora forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Questo perché, proprio in queste ore, il Ministero ha annunciato una notizia che potrebbe non entusiasmare i guidatori.

Sembrerebbe che d’ora in poi dovrai rifare l’esame pratico della patente B. Ma ecco nello specifico in quale situazione.

Quando si ha la patente è sempre bene rispettare tutte le scadenze e le regole previste dal Codice della Strada, per evitare che ci venga ritirata. D’altronde si tratta di un documento di vitale importanza, soprattutto quando si vuole un po’ d’indipendenza e si ha necessità di spostarsi per lavoro. Se anche tu sei un guidatore di più di 60 anni, dovresti però essere a conoscenza di un dettaglio fondamentale.

Non scordare di fare il rinnovo della patente, altrimenti potresti rischiare di essere sottoposto di nuovo all’esame pratico.

Ogni quanto rinnovare la patente B

Proprio come ogni altro documento, anche la patente ha una data di scadenza che coincide esattamente con il compleanno del guidatore (per facilitare la sua memoria). Esiste un vero e proprio calendario da ricordare per rinnovare la propria patente: fino ai 50 anni ogni dieci anni, tra i 50 e i 60 ogni cinque, tra i 60 e i 70 ogni cinque, dai 70 fino agli 80 ogni tre, mentre dagli 80 in poi ogni due anni. Ovviamente, andando in su con l’età, le visite per assicurare le capacità di guidare aumentano e non sono più sporadiche come una volta.

Esiste però uno specifico caso in cui, anche a 60 anni, si potrebbe essere ‘costretti’ a tornare in autoscuola per fare nuovamente l’esame della patente.

Quando e perché rifare l’esame pratico

Ebbene sì, se anche tu hai compiuto 60 anni e non rinnovi la patente da almeno cinque anni, vuol dire che dovrai sottoporti ad un ‘esperimento di guida’. Questo esame pratico servirà appunto per garantire all’esaminatore che il soggetto sia nuovamente capace di guidare un veicolo. Verranno dunque esaminati tutti i requisiti psicofisici e tecnici per tornare sulla strada. Nel caso in cui anche tu fossi in questa situazione, ricordati che potrai richiedere il foglio rosa presentando la richiesta dell’esame alla scuola guida. Insomma, potrebbe capitarti in futuro di tornare ad essere esaminato proprio come una volta.

Non sottovalutare dunque l’importanza del rinnovo della patente B, soprattutto quando si superano i 60 anni d’età.