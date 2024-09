Ottima notizia per gli italiani in difficoltà: finalmente la data del bonifico | L’INPS li ha preparati oggi

In arrivo interessanti notizie per tutti gli italiani in difficoltà economiche. L’INPS invierà presto un bonifico a queste persone.

Purtroppo oggigiorno sono diversi gli italiani che faticano ad arrivare a fine mese. Per fortuna però, ogni tanto arrivano buone notizie e quella che leggerai in questo articolo è proprio una di queste. Sembrerebbe che l’INPS invierà presto un’ingente somma di denaro ad una buona fetta della popolazione italiana. Ma di che cosa si tratta? E chi saranno questi fortunati?

Ecco dunque nel dettaglio a chi sarà riservato questo bonus e come fare per poterlo richiedere.

Non tutti sono a conoscenza del cosiddetto bonus agricoltura garantito dalla PAC (Politica Agricola Comune). Si tratta di un’interessante somma di denaro riservata a tutti coloro che posseggono un’impresa agricola e non riescono ad avere un reddito in linea con le diverse attività imprenditoriali. Lo scopo di tale sostegno economico è inoltre quello di rendere la produzione agricola sempre più eco-sostenibile e amica dell’ambiente. In base alla diversa tipologia di coltivazione, il bonus agricoltura si suddivide in diversi aiuti e somme di denaro.

In queste ore, la Commissione Europea ha rilasciato un aggiornamento riguardante tale agevolazione molto interessante.

In cosa consiste il bonus agricoltura

Gli enti pagatori potranno versare tale contributo economico dal primo di dicembre (dell’anno in cui viene fatta la domanda) al 30 di giugno (del seguente). La regola prevede tuttavia la possibilità di inviare degli anticipi dal 16 di ottobre al primo di dicembre successivo alla domanda. Tali anticipi possono arrivare ad essere il 50% della somma nel caso di contributi diretti o il 75% nel caso in cui il bonus sia destinato ad uno sviluppo rurale.

La Commissione Europea prevede già un aumento della percentuale del primo acconto, in casi di possibili eventi che creano disagio al settore.

Come cambieranno le cose

Sembrerebbe però che la Commissione sia pronta a fare un interessante cambiamento: i Passi membri e gli enti erogatori potrebbero alzare l’anticipo fino al 70% per tutti i contributi diretti e fino all’85% per i casi di sviluppo rurale. Attraverso questa scelta, moltissimi agricoltori italiani potranno finalmente riuscire a raggiungere determinati obbiettivi senza alcuna difficoltà. Insomma, se anche tu appartieni a questa categoria di persone che possono ottenere il bonus agricoltura, avrai finalmente da festeggiare.

E tu eri a conoscenza del bonus agricoltura garantito dalla Politica Agricola Comune? Adesso potrai ricevere il bonifico in anticipo e non avrai più nulla da temere!