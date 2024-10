Orrore in città: brutalmente ucciso e decapitato il sindaco social | Trovata la testa sulla sua macchina

Notizia shock, hanno decapitato il Sindaco. I retroscena

Soprattutto in alcune zone d’Italia e del mondo, ricoprire cariche pubbliche come quella di Sindaco non è facile. Sebbene si pensi che questo ruolo, per quanto importante ed impegnativo, sia sicuramente secondario ad altri come quello del politico o del capo di Stato, di fatto poiché i Sindaci si relazionano direttamente con le persone ed hanno influenza diretta sul territorio sono spesso quelli più a rischio di polemiche e ritorsioni.

Si pensi ai territori danneggiati dalle attività criminali come la mafia, la camorra o la ‘ndrangheta, ad esempio: se da un lato c’è il problema dei Sindaci coinvolti e collusi con le organizzazioni, dall’altra c’è quello del rischio che chi si oppone alla criminalità corre ogni giorno, specialmente se con un ruolo politico ed istituzionale.

Oggi parliamo di una notizia di cronaca a dir poco sconvolgente: un primo cittadino, infatti, è stato brutalmente ucciso e decapitato e la sua testa è stata fatta trovare appoggiata sopra alla sua automobile, che invece conteneva il corpo. Cos’è successo.

Ucciso e decapitato: le immagini

Ci troviamo a Chilpancingo, nel sud del Messico. Il Sindaco Alejandro Arcos Catalan era stato incaricato del prestigioso ruolo da meno di una settimana quando il suo corpo e la sua testa, separati uno dall’altra, sono stati rinvenuti. Il primo cittadino, quindi, è stato brutalmente ucciso e decapitato e le immagini hanno subito fatto il giro del mondo: noi le censuriamo nelle parti più cruente affinché nessuno resti sconvolto. Le autorità hanno confermato la sua morte e il Partito Rivoluzionario Istituzionale chiede giustizia, descrivendo l’omicidio come un “crimine vile“.

Le fotografie, comunque, parlano chiaro. Nelle immagini si vede un pick-up bianco, non si sa se di proprietà del Sindaco o di qualcun altro, sul cui tetto è poggiata la testa del Primo Cittadino, che posa sulla guancia sinistra. All’interno dell’auto, sul sedile anteriore del passeggero, c’è invece il corpo senza vita, coperto da un telo grigio.

Cos’è successo

Chilpancingo è una delle città più complesse dello Stato di Guerrero, nel Messico. Qui, infatti, i cartelli della droga dominano in maniera praticamente incontrastata e la sua posizione strategica lungo la costa del Pacifico assicura loro affari fiorenti. A parlare del brutale omicidio è stata anche la governatrice dello Stato, Evelyn Sagado, che ha assicurato che in città verranno intensificate le attività di sorveglianza affinché migliori la sicurezza di tutti.