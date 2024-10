Nuovo bonus per le coppie che hanno…rapporti non protetti | 100€ in più al mese: Salvini approva tutto

In arrivo il bonus per tutte le coppie che hanno rapporti non protetti. Il Ministro Salvini ha deciso di approvare tutto.

In queste ore è divenuta virale la notizia che vedrebbe l’arrivo di un bonus per tutte le coppie che hanno rapporti non protetti. Una buona fetta della popolazione italiana potrebbe vedersi fino a 100€ in più al mese. Lo stesso Matteo Salvini ha approvato tutto quanto e in queste ore non si sta facendo altro che parlare di questo.

Ma scopriamo in più nel dettaglio di che cosa si tratta e perché, senza saperlo, anche tu potresti vederti arrivare più soldi a fine mese.

Se anche tu hai una relazione e ti capita di consumare dei rapporti senza l’utilizzo di una protezione, un ‘rischio’ in cui potresti incombere è quello di una gravidanza. Oggigiorno riuscire a mantenere più di un figlio può diventare piuttosto complicato e, proprio per questo, lo Stato ha deciso di aiutare i genitori con l’Assegno unico universale.

Sembrerebbe che, proprio in queste ore, siano state annunciate delle maggiorazioni sulla quota in denaro e la cosa ha immediatamente entusiasmato gli italiani.

Come cambieranno le cose nell’Assegno unico

Bisogna sottolineare che la Legge di Bilancio ha previsto che questo aumento di denaro vedrà interessati soltanto coloro che soddisfano determinati requisiti, ossia: avere un figlio con meno di 1 anno o, nel caso in cui la famiglia abbia almeno tre figli a carico, di 3 anni. Inoltre queste famiglie dovranno avere un ISEE che non supera i 40.000€ all’anno. In ognuno di questi casi allora, l’Assegno Unico vedrà un aumento del 50% (se ad esempio la cifra è di 199.40€, allora diventerà 299.10€ al mese).

Tale pagamento avverrà in automatico non appena il genitore presenterà il nuovo ISEE entro i 120 giorni della nascita del proprio figlio.

L’Assegno unico e le altre categorie

Anche nel caso della maggiorazione per i figli successivi al secondo la somma in denaro è legata all’Isee del soggetto. Tale cifra, stando sempre alla Legge di Bilancio, graviterà tra i 96.90€ e i 17.10€. Per tutti coloro che hanno invece almeno quattro figli a carico, allora la maggiorazione forfettaria potrà arrivare a raggiungere persino i 150€ al mese (indipendentemente dall’ISEE). Nel caso in cui la madre abbia meno di 21 anni, allora avrà diritto a 22.80€ per ogni figlio e, ovviamente, cesserà di ricevere questa somma al raggiungimento della ventunesima età.

Insomma, sembrerebbe che tutti coloro che hanno dei rapporti senza protezioni avranno un’agevolazione mensile in più!