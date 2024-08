Non pago più il Canone Rai: non mi hanno chiesto nemmeno l’ISEE | É tutto legale

Esiste una soluzione per non pagare più il Canone Rai. Non avrai neanche bisogno dell’ISEE. Ecco di che cosa si tratta.

Il Canone Rai è sicuramente una delle tasse più detestate dagli italiani e se anche tu fatichi ad arrivare a fine mese, forse dovresti leggere questo articolo. Questo perché, da diverso tempo a questa parte, io ho scoperto come non pagare più il Canone Rai. La cosa veramente assurda? Non ho neanche bisogno dell’ISEE per poter ottenere questa agevolazione. Ma ecco nello specifico come fare per evitare di pagare questa somma di denaro.

Gran parte dei cittadini italiani sono impegnati a pagare il Canone Rai assieme alle classiche bollette.

Si tratta di una somma di denaro che viene richiesta ad ogni persona che possiede un apparecchio televisivo dentro casa. Questo pagamento è obbligatorio e permette di avere programmi e trasmissioni di alta qualità. Nonostante ciò si tratta sicuramente di una delle tasse più odiate dagli italiani e sono in molti a volere che venga completamente tolta.

Quello che però non tutti sanno è che esistono determinati casi in cui il soggetto potrà essere sollevato dal pagamento di questa imposta. Ecco dunque quali.

Chi potrà non pagare più il Canone Rai

Ebbene sì, esistono alcune determinate categorie che non dovranno più pagare il Canone Rai. Tra questi troviamo ad esempio i diplomatici, i militari stranieri e ovviamente tutti coloro che non posseggono una televisione dentro casa. Tra gli esonerati troviamo però anche una categoria di cui non tutti sono a conoscenza: tutti coloro che hanno compiuto 75 anni d’età e che posseggono un reddito annuale inferiore agli 8.000€.

Se dunque anche tu appartieni a questa grossa fetta della popolazione, ecco tutto quello che dovrai fare per non pagare più il Canone Rai.

Perché non avrai bisogno di possedere un ISEE

Se vorrai beneficiare di questo interessante taglio, sappi che non avrai neanche bisogno di possedere un ISEE. Questo perché si tratta di un requisito reddituale e dunque ti basterà semplicemente possedere il tuo guadagno annuo (che non dovrà appunto superare gli 8.000€). Per coloro che invece non hanno una televisione dentro casa, anche in questo caso non sarà necessario l’ISEE, ma basterà piuttosto presentare un’autocertificazione in cui si dimostra di non possedere questo apparecchio. Che aspetti quindi a richiedere anche tu questa agevolazione?

Soltanto così potrai evitare di spendere inutilmente il tuo denaro e dire finalmente addio al fastidiosissimo Canone Rai. Non aspettare più!