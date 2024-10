Marco Ballarini, altro autogol dopo Morata: chiesti 50€ ai propri cittadini | Corbetta inferocita

Marco Ballarini e l’ennesimo autogol dopo la gaffe fatta con Alvaro Morata. Il sindaco ha chiesto 50€ ai propri cittadini.

Marco Ballarini è l’attuale sindaco di Corbetta e, proprio in queste ore, il suo nome è apparso più e più volte sui social e in televisione. La motivazione? Una gaffe fatta con il calciatore Alvaro Morata, il quale ha deciso di voler rendere nota la vicenda sul proprio profilo Instagram. A poche ore dall’accaduto, il primo cittadino è tornato però a far parlare di sé.

Questa volta avrebbe chiesto 50€ ai propri cittadini e sui social si è alzato un polverone senza precedenti.

In queste ore sono divenute virali le storie Instagram del calciatore Alvaro Morata. Lo spagnolo raccontava di come il sindaco Ballarini avesse reso noto il suo trasferimento a Corbetta, con tanto di storia Instagram e post a riguardo. Morata ha accusato il primo cittadino di aver violato la sua privacy e, per questo, di essere stato costretto a trasferirsi nell’immediato.

Anziché chiedere scusa per la gaffe fatta, il sindaco ha pubblicato dei video in cui fingeva di piangere, con tanto di bandiera dell’Inter per girare ancora di più il dito nella piaga.

L’ennesima figuraccia del Sindaco Ballarini

Nonostante le molteplici critiche ricevute, Ballarini ha continuato a far innervosire le persone, soprattutto dopo un post pubblicato su Facebook. Il sindaco ha spiegato che il comune ha introdotto un nuovo servizio di car-sharing, per cercare di avvicinare Corbetta alla sostenibilità. Ha poi aggiunto che da adesso è possibile noleggiare un auto in tranquillità per visitare l’intero territorio e non doversi preoccupare delle ZTL. Attraverso questo servizio è inoltre possibile raggiungere gli aeroporti e le stazioni più vicine.

Nonostante l’interessante proposta, i cittadini di Corbetta hanno immediatamente avuto da ridire. Ma come mai?

Le accuse contro il primo cittadino: chiesti 50€ per raggiungere l’aeroporto

Nonostante Corbetta si trovi a soli 15 minuti dall’aeroporto, sembrerebbe che raggiungerlo sia molto complicato e soprattutto poco conveniente. Basti pensare che per un viaggio in taxi il costo richiesto è di circa 50€. Inoltre, un utente ha fatto presente che il servizio E-VAI anziché essere d’aiuto è soltanto l’ennesimo modo per spillare via del denaro al cittadino: “All’inizio era conveniente, poi hanno cambiato le tariffe e non è assolutamente abbordabile, considerando il costo diverso di restituzione auto in aeroporto”. Insomma, sembrerebbe che Ballarini abbia fatto l’ennesimo buco nell’acqua e questa volta i cittadini non gliel’hanno voluta far passare liscia.

Non ci resta che vedere se il primo cittadino avrà intenzione di rispondere o meno a queste forti accuse.