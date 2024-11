“Mangia cani e gatti” | Donald Trump, clamorosa rivelazione a microfono acceso: accusa di violenza sugli animali

Donald Trump e l’assurda rivelazione a microfono acceso che gli ha comunque portato ‘fortuna’. Il mondo del web è esploso.

A poche ore dall’annuncio che vedrebbe Donald J Trump come nuovo Presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, il mondo dei social è esploso. Nonostante l’imprenditore sia amato da molti, conta altrettante persone che non accettano questo risultato finale contro Kamala Harris.

In queste ore è cominciata a circolare, ad esempio, una sua assurda dichiarazione che fece a microfoni accesi, la quale sembra essere stata però dimenticata dagli americani.

Si apre un nuovo capitolo per gli Stati Unifi d’America: Donal Trump è il 45° Presidente della storia. L’uomo ha battuto la sua rivale Kamala Harris con 295 punti contro 226 (ne sarebbero serviti almeno 270). Nonostante sia stato un testa a testa, Trump ha convinto gli americani e una buona parte del mondo intero.

Eppure, nonostante i risultati ottenuti, qualcuno è comunque terrorizzato da questa sua presidenza.

Le affermazioni dimenticate dagli Americani

Durante un passato dibattito con Kamala, entrambi parlarono delle loro proposte, i loro ideali e ovviamente obiettarono le parole dell’altro. Con milioni di spettatori incollati alla televisione, Trump pronunciò una frase che scioccò il mondo intero: “A Springfield stanno mangiando i cani. Le persone che arrivano lì mangiano mangiano i gatti. Loro stanno mangiando gli animali delle persone che vivono lì. E questo è quello che sta accadendo nella nostra nazione”. L’uomo sosteneva infatti che nella città di Springfield gli immigrati uccidessero gli animali domestici per poi, successivamente, cibarsene.

Proprio perché la frase pronunciata da Trump non aveva alcuna dimostrazione e validità, le sue parole furono criticate dal mondo intero.

#USA2024 — Donald #Trump vince nella contea di Clark, dove si trova anche la città di Springfield. Trump aveva accusato gli immigrati haitiani di Springfield di mangiare cani e gatti pic.twitter.com/oxRHW1BVxx — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) November 6, 2024

Springfield e la maggioranza di voti

Eppure, nonostante le frasi razziste pronunciate da Trump contro la comunità haitiana, anche nella contea di Clark in cui si trova Springfield l’uomo ha ottenuto la maggioranza di voti. I numeri parlano chiaro e l’imprenditore ha ottenuto il 64.2% di approvazioni da parte dei cittadini. Inutile dire che la notizia ha sconvolto il mondo del web e qualcuno si domanda come sia possibile che gli americani abbiano dimenticato così velocemente.

Non ci resta che vedere come si comporterà il nuovo presidente degli Stati Uniti e quali saranno le scelte che farà durante questo suo mandato.