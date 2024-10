Mamma, mi dai i soldi per la droga? | Tragedia in Sicilia: la donna rifiuta, lui prende il coltello da cucina

È un fatto di cronaca che ha scioccato tutti quello successo qualche giorno fa in Sicilia, dove una mamma ha rifiutato di dargli i soldi della droga e lui ha preso il coltello da cucina.

Diventare madri è bellissimo ma non è obbligatorio, sfatiamo infatti lo stereotipo che una donna debba per forza avere figli e/o un marito per sentirsi completa. C’è chi vuole intensamente una famiglia, chi vuole sposarsi ma non avere figli e chi vuole dedicarsi ad altro nella vita restando single.

Ogni scelta in questo senso va bene, purché presa in libertà, in quanto ognuno di noi sa perfettamente quello che vuole dalla vita. Quando una donna decide di diventare mamma, compie un miracolo, dando la vita a un altro essere umano.

Nella maggior parte dei casi mamma e figli saranno uniti per sempre da un legame indissolubile, purtroppo però capita spesso che ci siano anche dei casi da brividi. Come quello che è successo in Sicilia, dove una mamma ha rifiutato di dare i soldi della droga e lui ha preso il coltello da cucina. Ecco che cos’è successo.

I danni della droga

La droga è una sostanza subdola perché entra nella testa di chi purtroppo ci finisce a tiro, facendolo diventare una persona totalmente differente. Si perde totalmente la lucidità, non si ragiona e la dipendenza che genera, non lo fa più ragionare razionalmente. Si ha un unico chiodo fisso, cioè venire in possesso di un’altra dose e poi ancora, ancora e ancora. È quasi impossibile riuscire a smettere da soli, ci vuole molta forza di volontà per ammettere che ci sia un problema e farsi aiutare dal personale medico.

Molte persone pensano che provare una sola volta non faccia nulla, ma non è così perché basta una volta per finire in quel vortice senza via di uscita. Per questo motivo, non sottovalutate queste dipendenze e se in casa un vostro caro ne soffre chiedete aiuto agli esperti del settore, perché da soli non riuscirete a controllarlo e poi succedono purtroppo le tragedie, come quella di cui vi parleremo a breve.

Tentato omicidio di una mamma da parte del figlio

Quando leggiamo queste notizie non è facile avere una bella giornata poi, in quanto ci si domanda come può un figlio, cercare di uccidere la propria mamma, per un suo rifiuto a dargli i soldi per comprare la droga? Purtroppo è successo in Sicilia dove un 32enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti verso la madre di 62 anni, aggredita con un coltello da cucina.

Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, avvertite dall’altro figlio che si è svegliato per via del trambusto, è stato evitato il peggio, come rivelato da sicilia24h.it, mentre il giovane è stato prontamente arrestato.