Legge 104: brutte sorprese per i cargiver | Senza questi documenti non otterrai nulla

Brutte sorprese per tutti coloro che sono dei caregiver. Se non possiedi questi documenti non potrai più ricevere il denaro.

Se anche tu sei un caregiver e ti prendi cura di una persona con delle disabilità, il Governo sta per emanare un Decreto che cambierà le cose. Sembra proprio che, d’ora in poi, se non possiedi alcuni documenti importanti non potrai più ricevere il sostegno economico e non solo da parte dello Stato. Ma di che cosa si tratta? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

I caregiver sono sicuramente delle figure fondamentali che si prendono cura di un parente con qualche disabilità in maniera del tutto gratuita.

I requisiti generici per poter essere riconosciuto come tale sono: essere un parente, eseguire le cure in maniera gratuita ed essere residente in maniera regolare nella nostra nazione. Ad occuparsi di riconoscere la figura del caregiver sono l’INPS o i servizi sociali che, dopo il riconoscimento di convivenza di almeno 6 mesi, potranno far godere al soggetto dell’adeguata assistenza finanziaria, riduzione dell’orario di lavoro e cura di sollievo.

Sembrerebbe però che d’ora in poi i caregiver dovranno possedere dei documenti fondamentali per essere riconosciuti come tali.

I documenti per accedere ai vari Bonus

Di base, lo Stato garantisce un sistema di sostegno che prevede: assistenza finanziaria a tutti i caregiver, assistenza di sollievo e dei servizi sociali che possono prevedere ad esempio mezzi di trasporto o alloggi. Con il decreto di novembre, da adesso sarà inoltre possibile richiedere il Bonus Caregiver. Tale agevolazione può essere facilmente richiesta da queste figure, anche se i requisiti di accesso possono variare da Comune a Regione. È consigliato dunque consultarti sui portali appositi per scoprire l’uscita e la scadenza del bando.

Oltre però a questo importante sussidio, con il nuovo Decreto potrai richiedere anche l’Ape sociale.

Cos’è l’Ape sociale e i documenti necessari

L’Ape sociale è un ulteriore sussidio che i caregiver possono richiedere per prendersi cura di un proprio parente disabile. Tuttavia è bene che: sia disoccupato, il parente abbia un’invalidità pari al 74%, svolga un lavoro impegnativo e pesante come la badante, l’operaio edile, il camionista, l’infermiere o l’insegnante di un asilo. Come se non bastasse sarà necessario aver compiuto almeno 65 anni, 5 mesi e almeno 36 anni di contributi. Se dunque vuoi fare domanda per l’Ape sociale, ricordati di portare con te tutta la documentazione specifica che dimostri i requisiti richiesti.

Insomma, se sei anche tu un caregiver non scordarti questi importanti documenti, altrimenti non otterrai nulla!