La chiamano ‘la donna del diavolo’: costringe giovani uomini africani a sposarla | Usa sempre questo metodo

Lei è la cosiddetta ‘donna del diavolo’. Vola in Africa e costringe gli uomini a sposarla. Non si sta parlando d’altro sui social.

Di storie assurde se ne sente a valanghe ogni giorno, eppure quella della ‘donna del diavolo’ ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. I video sono circolati online e, inutile dirlo, si è immediatamente scatenata una grandissima polemica. Ma chi è questa donna che sta facendo discutere tutto il mondo? E perché qualcuno sostiene che stia commettendo delle assurdità?

Ecco dunque la storia della ‘donna del diavolo’ e perché, con molta tranquillità, sta costringendo giovani uomini a sposarla.

Al male e alle assurdità non c’è mai fine e ogni giorno, al telegiornale o online, si leggono storie veramente folli. In queste ore, tutto il mondo del web sta rivolgendo la propria attenzione ad un caso che è divenuto immediatamente mediatico. La protagonista è una donna molto benestante, la quale sta accumulando una serie di ‘vittime’ e posta il tutto tranquillamente sui social.

Inutile dire che gli utenti non hanno preso troppo bene la cosa e, proprio per questo, stanno diffondendo moltissime notizie su questa persona.

Chi è la cosiddetta ‘donna del diavolo’

Come accennato precedentemente, questa donna è stata ribattezzata dagli utenti come la ‘donna del disvolo’. Si tratta di un’inglese molto ricca, single e che non sopporta la solitudine. Per intrattenersi e per passare un po’ di tempo questa donna vola direttamente in Africa, dove costringe poi giovani ragazzi a sposarla e a andare a vivere con lei. Generalmente il suo modus operandi è il seguente: adesca queste persone online e promette loro ingenti quantità di denaro per sposarla.

Questi giovani africani, che il più delle volte vengono da situazioni di estrema povertà, accettano e finiscono per essere il loro giocattolo.

The British woman paid for trip from Africa to UK for her new love she met online. How will this story end? pic.twitter.com/Qll0LaSyQS — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 8, 2024

Il video divenuto virale sui social

Su X è divenuto virale un video della ‘donna del diavolo’ con una delle sue vittime. Le immagini la ritraggono mentre lo attende fuori dall’aeroporto, con in mano un mazzo di fiori e un sorriso stampato sul volto. Il ragazzo l’abbraccia e, dopo essersi voltato in direzione della telecamera, si può notare come sia molto più giovane della donna. Una scena che ha sicuramente fatto molto discutere sui social e che ha visto diversi utenti chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

Non ci resta quindi che vedere come proseguirà la cosa e se la ‘donna del diavolo’ terminerà finalmente di adescare giovani africani.