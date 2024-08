In arrivo il Bonus 1000€: ricevi il bonifico direttamente sul conto | Controlla immediatamente

Richiedi ora il Bonus 1000€. Potrai ricevere direttamente il bonifico sul conto e i requisiti necessari potrebbe interessare molti italiani.

Oggigiorno sono in molti gli italiani che purtroppo non hanno un lavoro e faticano ad arrivare a fine mese. Per fortuna però, è in arrivo un importante bonus che potrebbe ricoprire una buona fetta della popolazione. Si tratta del cosiddetto SAR e, se non dovessi sapere di che cosa si tratta, forse dovresti leggere attentamente questo articolo. Soltanto così potresti beneficiare anche tu di 1000€ che ti arriveranno direttamente sul conto.

Purtroppo il tasso di disoccupazione in Italia è ancora fin troppo alto e, proprio per questo, il Governo ha deciso di aiutare gli italiani.

Se anche tu appartieni a questa fetta della popolazione, esistono una serie di bonus e agevolazioni che potrebbe aiutarti ad arrivare a fine mese. Tra questi troviamo il SAR, ossia il Sostegno al Reddito che corrisponde ad un’indennità fino a 1000€. Ma per chi è rivolto questo ingente sostegno economico? Senza saperlo potresti appartenere anche tu a questa categoria.

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere sul Sostegno al Reddito, i requisiti necessari e come fare per richiederlo.

Verso chi è rivolto il SAR, il Bonus 1000€

Il Bonus 1000€ è rivolto verso tutti i lavoratori che in passato hanno avuto contratti in somministrazione (a tempo determinato, indeterminato o apprendistato) e attualmente sono disoccupati. Per contratto in somministrazione si intende un rapporto di lavoro avente tre soggetti: il datore di lavoro, l’agenzia per il lavoro e il lavoratore. I requisiti necessari per poter beneficiare di questo contributo economico sono: essere disoccupati da più di 45 giorni e aver fatto almeno 110 giorni di lavoro e aver concluso la procedura MOL (ossia la Mancanza di Occasioni di Lavoro).

Per poter richiedere il bonus dovrai seguire dei semplicissimi passaggi, ecco quali nello specifico.

I passaggi per ottenere l’agevolazione

I documenti necessari di cui non dovrai scordarti per fare la tua domanda sono: un documento d’identità, il codice fiscale, le fotocopie della tua bustapaga (compresa quella di cessazione), un estratto contributivo dell’INPS e il tuo IBAN. Per potere ottenere il Bonus Disoccupati dovrai presentare la tua domanda attraverso gli sportelli sindacali adibiti oppure registrandoti all’interno della piattaforma FTWeb. Per poter vedere la tua domanda ti basterà utilizzare il Codice Fiscale e il numero di protocollo della domanda all’interno del sito, per scoprire così lo stato di accettazione o meno.

Insomma, non perdere questa occasione e scopri se anche tu potrai ottenere 1000€ direttamente sul tuo conto corrente.