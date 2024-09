Il virus è finalmente entrato in Italia: 57.000 casi in due giorni | Avvertita Meloni: più vittime del primo Covid

Si sta parlando molto di un nuovo virus che ha allarmato la popolazione in quanto si trasmette a macchia d’olio. Si parla di 57.000 casi in pochi giorni, ma cosa starà succedendo realmente?

Il Covid ha cambiato la vita di tutti noi, in quanto nessuno si sarebbe mai immaginato di vivere dei momenti così devastanti. Sono molte le persone che purtroppo non sono sopravvissute a questo virus, eravamo impreparati ad affrontare una tale fenomeno a livello mondiale.

Nel corso degli anni fortunatamente le cose sono migliorate anche se non ce ne libereremo mai purtroppo, probabilmente però nessuno potrà mai dimenticare quella strana fase di vita dove ci hanno chiusi in casa e per uscire dovevamo avere l’autocertificazione.

A tal proposito, i cittadini sono ancora molto provati da quei ricordi per questo motivo, quando sentono parole quali “virus” e “epidemia” gli si gela il sangue. Oggi vogliamo fare chiarezza su di un virus che sta circolando attualmente che sta generando molti contagi.

Virus: non solo Covid

Il periodo dei primi freddi è arrivato e con questo abbassamento di temperatura, sono arrivati anche i primi mali di stagione. Se c’è una cosa che il Covid ci ha insegnato è sicuramente la prevenzione, come per esempio quella di lavarsi spesso le mani e quando non si può, igienizzarle.

Oppure quella di non andare al lavorare se ci si sente male, coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto quando si starnutisce o tossisce e così via. Il distanziamento quando veniamo a contatto di una persona raffreddata sarebbe la buona regola. Questo per fare capire che non c’è soltanto il Covid a spaventare ma sono diversi i virus che vanno trattati allo stesso modo, prima fra tutti l’influenza.

La peste suina

Secondo quanto riportato da, ilfattoalimentare.it, la situazione in merito alla peste suina sarebbe molto preoccupante, in quanto sarebbero stati abbattuti 57.000 maiali in 10 giorni, i quali sono stati colpiti da questo pericoloso virus. Si sta trasmettendo a macchia d’olio ed è difficile da contenere anche perchè i contagi di specie animali sono parecchi. Questo virus non colpisce l’essere umano è bene saperlo per evitare fake news.

Il problema però non è da sottovalutare, in primis per il coinvolgimento di specie innocenti come quelle degli animali che meritano la stessa considerazione e rispetto di noi esseri umani e secondo, saranno molteplici i danni alle attività che si occupano proprio di questo settore. Speriamo quindi che possano essere prese al più presto tutte le soluzioni per il caso, in quanto le zone rosse in Italia aumentano di giorno in giorno.