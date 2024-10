Il ministro Crosetto assume tutti quelli con la terza media: l’importante è arruolarsi | Stipendio altissimo

Ottime notizie per tutti i cittadini con la terza media. Da adesso il Ministro Crosetto ha pensato anche a voi, vi basterà arruolarvi.

Il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana Crosetto ha annunciato una notizia che ha entusiasmato molti. Da adesso, una buona fetta della popolazione avrà la possibilità di partecipare al concorso per entrare a far parte dell’esercito. La cosa assurda? I candidati non dovranno avere neanche il diploma delle superiori, basterà aver conseguito la terza media.

Come se non bastasse, coloro che verranno presi in considerazione potranno guadagnare cifre esorbitanti.

Se anche tu non hai mai amato studiare, ma hai comunque sempre sognato di entrare a far parte dell’esercito, allora il Ministro Crosetto ha pensato a te. In queste ore è stato aperto un concorso straordinario VFP4 2024 per entrare a far parte delle Forze Speciali dell’Esercito Italiano. Bisogna sottolineare che questa importante occasione lavorativa è aperta soltanto a chi è già riconosciuto come Operatore Basico per le Operazioni Specisli (OBOS).

Da adesso sarà dunque possibile avanzare nel proprio percorso militare e arrivare a guadagnare cifre stellari.

I requisiti per partecipare al bando

La data di scadenza entro cui poter partecipare al bando è il 12 ottobre del 2024. Sul Portale Istituzionale della Difesa è possibile procedere con la candidatura e quant’altro. Attualmente ci sono 23 iscritti su 55 posti disponibili e, proprio per questo, non dovresti perdere occasione. I requisiti necessari saranno: avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, non essere mai stati destituiti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere mai stati condannati penalmente.

Inoltre il soggetto dovrà avere una condotta incensurabile, non dovrà aver commesso dei comportamenti contrari alla Legge e alla Costituzione, possedere l’adeguata idoneità psico-fisica ed essere negativo ai test per abuso di alcool o sostanze stupefacenti.

Come sarà strutturato il concorso

Per essere preso in considerazione, il candidato dovrà superare un test a carattere culturale, professionale e logico-deduttivo. Dopodiché dovrà essere accertata la sua idoneità psico-fisica e attitudinale. Verranno utilizzati dei parametri di efficienza fisica, uguali sia per gli uomini che per le donne. Infine, verranno scrupolosamente controllati i titoli dichiarati dal candidato. Il primo test che il soggetto dovrà superare sarà strutturato così: 100 domande a scelta multipla che dovranno essere completate entro un limite prestabilito di tempo. Le materie comprese saranno: matematica, italiano, cittadinanza e costituzione, storia, geografia, scienze, ordinamento e regolamenti militari, inglese e logica.

Insomma, non perdere questa importante occasione per salire di livello. Il Ministro Crosetto ha pensato proprio a te!