Farina Tossica: se l’hai comprata buttala immediatamente | Richiamata dal mercato con effetto immediato

Attenzione a questa farina, se l’hai comprata potrebbe rivelarsi tossica e pericolosa per la tua salute. Buttala immediatamente.

In queste ore numerosi lotti di farina sono stati tolti dal commercio a causa di alcune sostanze chimiche presenti al loro interno. Il Ministero della Salute ha dunque nuovamente preso in mano la situazione, salvaguardando così la salute di moltissimi consumatori abituali di tali prodotti. Ecco dunque di quali farine si tratta e perché dovresti gettarle immediatamente se anche tu lei hai acquistate in queste ore.

Purtroppo si sa, in commercio esistono sempre più alimenti e prodotti nocivi per la nostra salute che acquistiamo inconsapevolmente.

In queste ore, ad aver attirato l’attenzione del Ministero della Salute, sono state diverse farine vendute tra gli scaffali del nostri supermercati. La motivazione? Ognuna di esse rappresentava un rischio chimico, dato dalla presenza di una sostanza di natura chimica che generalmente non viene segnalata sull’etichetta e, oltretutto, supera la percentuale prevista dalla legge italiana o europea. Inutile dire che moltissimi consumatori hanno rischiato grosso e tali prodotti sono stati immediatamente tolti dal commercio.

Ma quale sostanza è stata trovata all’interno di queste farine vendute al supermercato? Scopriamolo subito assieme.

L’Ocratossina A: un grosso rischio per la nostra salute

La sostanza chimica trovata all’interno di numerosi lotti è l’Ocratossina A, decisamente rischiosa per l’essere umano. Questo perché si tratta di una micotossina, ossia una sostanza chimica tossica che può provocare gravi conseguenze al nostro organismo (visto che può legarsi al nostro sangue e dunque essere trasportata ovunque). Consumare con frequenza questa sostanza potrebbe quindi comportare dei disturbi gastrointestinali e, proprio per questo, il Ministero della Salute ha deciso di intervenire.

Ecco dunque le varie confezioni di farina di pistacchi che sono state tolte dal commercio in queste ore.

Le farine di pistacchi pericolose

Il marchio che ha attirato l’attenzione del Ministero è “Fruit’s Better”, la cui denominazione di vendita era “Farina di Pistacchi”. Il nome del produttore di questo alimento è Mocerino Frutta Secca SRL, il quale si trova in Via Pizzone n’5/80049 Somma Vesuviana (NA). I numeri di lotto pericolosi per la salute dei consumatori sono: 24074, 24078, 24080, 24088, 24094, 24095, 24106 e infine 24113. Le date di scadenza sono segnate così: 31/03/2025 – 30/04/2025. Le confezioni ritirate hanno un peso di 200g e, se anche tu lei hai acquistate, gettale immediatamente.

D’altronde quando si tratta di salute è sempre bene non abbassare mai la guardia e controllare sempre gli aggiornamenti del Ministero della Salute.