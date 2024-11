Dichiarazione dei redditi, ora sul 730 ti scali pure le bollette della luce | Ti escono praticamente gratis

E tu lo sapevi che da adesso potrai scalare anche la bolletta della tua luce? Ricordati di inserire questo dato sul 730.

Quando si tratta della Dichiarazione dei Redditi è bene non dimenticarsi di inserire niente. In questo modo avrai la possibilità di ottenere ingenti somme di denaro a fine anno. Ad esempio, sapevi che da adesso puoi scalare anche la bolletta della luce?

Soltanto in questo modo potrai ridurre il costo di questo consumo mensile a zero e il tuo portafoglio ti ringrazierà!

La Dichiarazione dei Redditi è sicuramente un momento particolarmente detestato dagli italiani. La corretta compilazione del modello 730, tuttavia, può permettere al cittadino di riavere indietro ingenti somme di denaro. È fondamentale dunque portare con sé tutta la documentazione necessaria e non lasciare indietro niente. Tra le detrazioni possibili troviamo ad esempio quella sulla bolletta della luce.

Proprio come ogni altro bene primario, anche la luce ha raggiunto costi spesso insostenibili. Eppure, grazie alla Dichiarazione dei Redditi, potrai finalmente risparmiare del denaro.

Cosa ricordarsi durante la Dichiarazione dei Redditi

È bene ricordare che, quando si vuole detrarre gli oneri annuali, la spesa sostenuta dall’individuo deve essere avvenuta tramite versamenti bancari o postali (e dunque pagamenti tracciabili). Se pensi che sia possibile detrarre unicamente le spese sanitarie, veterinarie o sulla casa in affitto ti sbagli di grosso. Tra queste ce ne sono alcune spesso dimenticate dalle persone come: le spese condominiali, svariati bonus, le spese assicurative, dei trasporti pubblici, le spese funebri e persino energetiche. Proprio quest’ultime ti permetteranno di ottenere indietro un sacco di soldi.

Ma come è possibile? E perché non dovresti mai dimenticartele? Eccotelo spiegato nello specifico.

Come detrarre le bollette della luce mensili

Da adesso la luce non sarà più il peggiore dei tuoi incubi! Ebbene sì, attraverso il modello 730 potrai finalmente detrarre il 50% o il 65% delle spese sostenute durante l’anno per qualsiasi intervento energetico. Insomma, se dovessi aver chiamato l’elettricista a casa, avrai la possibilità di riottenere almeno la metà dei soldi che gli avevi dato per riparare il problema. Per poter ottenere la somma massima di denaro verrà valutato il tipo d’intervento svolto e il suo costo. Un grande aiuto che non dovresti mai dimenticarti e che potrebbe non farti più temere l’elettricità e i suoi costi spesso folli.

E tu eri a conoscenza di questa soluzione? Sfrutta al meglio la Dichiarazione dei Redditi per sorridere a fine anno!