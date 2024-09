De Rossi, dramma dopo l’esonero | L’annuncio commosso: “ha finito di soffrire”, famiglia in lacrime

Il calciatore Daniele De Rossi e la sua famiglia sono in lacrime. La notizia ha lasciato sotto shock tutti i tifosi della Roma.

Daniele De Rossi è un noto ex calciatore della Roma e allenatore della medesima squadra. L’uomo è un’icona del calcio e conta migliaia di follower che lo amano e seguono appassionatamente. In queste ore l’uomo e la sua famiglia hanno ricevuto una tristissima notizia.

La perdita ha scioccato anche tutti i tifosi della Roma e in queste ore non si sta parlando d’altro. Ma ecco che cosa è accaduto.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Daniele De Rossi, importante icona del calcio e l’idolo di molti tifosi. La sua carriera è cominciata nel 1997, quando faceva parte delle giovanili di Ostia Mare e successivamente, negli anni 2000, della Roma. Soltanto un anno dopo fu preso in serie A e la Roma è così diventata la sua squadra del cuore fino al 2019. Un calciatore che ha sicuramente segnato la storia del calcio italiano (e non solo) e che ancora oggi non ha smesso di farci sognare.

In queste ore l’uomo ha però ricevuto una notizia veramente scioccante e che nessuno si sarebbe potuto aspettare.

La perdita di Daniele De Rossi

Quando Daniele De Rossi ha cominciato la sua carriera nella Roma, il medico della squadra era il mitico Ernesto Alicicco. Purtroppo in queste ore l’uomo è venuta a mancare all’età di 89 anni (ne avrebbe compiuti novanta il 7 novembre) e per l’ex calciatore deve essere stato un duro colpo. A rendere pubblica la notizia è stato il fratello Francesco e, inutile dirlo, i tifosi della Roma sono rimasti senza parole.

Ernesto è stata una figura assai importante per la squadra per diverso tempo e la sua storia non può non essere ricordata.

La carriera di Ernesto Alicicco

La carriera di Ernesto cominciò dopo essersi laureato in Farmacia a Roma e dopodiché in Medicina a Siena. In passato aveva inoltre fatto il portiere per la giovanile della Lazio e del Siena. Fu proprio nel ‘78 che Alicicco venne chiamato come ‘responsabile dei servizi sanitari’ della Roma e dal quel momento in poi la sua carriera è stata solo in salita. Il medico è diventato poi fondatore e presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio (L.A.M.I.C.A).

Insomma, la perdita di Ernesto Alicicco è stata un duro colpo per Daniele De Rossi, la famiglia e per tutti gli appassionati di calcio. Non ci resta che fare le condoglianze alla sua famiglia.