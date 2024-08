Contribuenti in tilt: conti correnti setacciati dall’Agenzia delle Entrate | Se trovano questo dettaglio ti bloccano tutto

Tilt per diversi contribuenti della nostra nazione. L’Agenzia delle Entrate sta setacciando molti conti correnti. Fai attenzione.

Quando si tratta dell’Agenzia delle Entrate è sempre bene evitare di fare i furbetti e pensare di poterla passare liscia. Soprattutto con la digitalizzazione dei conti correnti, oggi fare i controlli è diventato assai più semplice e immediato. In queste ore l’AdE sta setacciando diversi conti e nel caso in cui dovesse mancare un dettaglio importante potrebbero addirittura bloccarti tutto.

In questo articolo potrai dunque scoprire di che cosa si tratta e come comportarsi correttamente per evitare ogni possibile conseguenza.

L’Agenzia delle Entrate è sempre attenta ad ogni azione non legittima dei cittadini italiani. Questo perché ha il diritto di richiedere informazioni su ogni movimento dei nostri conti correnti e, in caso di ambiguità, procedere con la specifica prassi. Scappare dagli occhi attenti dell’AdE è dunque praticamente impossibile e, proprio per questo, è bene ricordare alcuni dettagli importanti quando utilizziamo il nostro conto corrente.

Non si tratta in alcun modo del numero di prelievi o versamenti fatti nell’arco del mese, ma piuttosto di una dicitura che spesso tendiamo a sottovalutare.

Perché giustificare sempre i nostri movimenti

Con la digitalizzazione dei conti, oggigiorno è ancora più semplice poter inserire una causale quando si compie un movimento. In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà vedere che tutto quanto è a regola e che non ci sono dei movimenti ambigui. Dimenticandosi di inserire questo importante dettaglio, spesso e volentieri l’Agenzia può far scattare dei rigidi controlli sul conto corrente dell’individuo. A prevedere questa cosa è stata proprio la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16850, decretata nel giugno del 2024.

Per evitare di essere sotto al mirino dell’AdE è fondamentale quindi seguire un comportamento idoneo.

Come comportarsi per salutare ogni controllo

Il modo migliore quindi per evitare la cosa è inserire ogni qualvolta si faccia un movimento la sua causale. Un esempio concreto potrebbe essere ‘pagamento affitto mensile’, oppure ‘acquisto di un immobile’, ma anche ‘pagamento online’ e molti altri ancora. Giustificando come vengono utilizzate queste somme di denaro eviterai tutta la trafila dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ricordati inoltre che la causale non dovrà essere troppo specifica e che dunque non comprometterai neanche la tua privacy.

Insomma, non sottovalutare più la cosa e compila questo semplicissimo dettaglio quando fai un movimento sul tuo conto corrente. Soltanto così potrai salutare definitivamente ogni controllo!